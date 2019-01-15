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15:18 15 Ocak 2019
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

    'Deneyap Türkiye' 12 ilde başlıyor

    © AA / Raşid Necati Aslım
    Bilim
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "100 Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'nin ilk adımını 12 ilimizde başlatıyoruz. Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı Türkiye'ye yayılacak, gençlerimiz hayal edecek, araştıracak, geliştirecek, üretecek" dedi.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı kapsamında geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirecek yeni bir programın hayata geçirildiğini açıkladı.

    Mustafa Varank
    © AA / Aytaç Ünal
    Varank 'Buyurun AR-GE buyurun teknoloji' dedi, Meclis kürsüsünden çip ve ilaç tanıttı
    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması sonucu başlatılan projeyle Türkiye çapında 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' kurulacağını belirten Varank, şunları söyledi:

    "Söz verdiğimiz gibi 81 ilde hayata geçireceğimiz '100 Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'nin ilk adımını 12 ilimizde başlatıyoruz. 2020 yılı sonuna kadar 81 ildeki gençler Deneyap ile tanışacak. Kurulacak teknoloji atölyelerinde, yenilikçi bir eğitim modeli esas alınarak, tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi planlanıyor."

    Varank, ortaokul başlangıç ve lise başlangıç çağı olmak üzere 2 yaş grubunda, 3 yıllık program kapsamındaki eğitimlerin tamamen ücretsiz olacağını ifade etti.

    YAZILI SINAV 17 MART'TA

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
    © AA / Raşid Necati Aslım
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    Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmeyi hedefleyen 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'nin ilk kısmı, Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon olmak üzere toplam 12 ilde açılacak.

    Deneyap Türkiye'ye katılmak isteyen öğrenciler, 2 aşamalı seçme sınavına girecek. Belirlenen 12 ilde, seçme sürecinin ilk aşaması olan yazılı sınav 17 Mart 2019'da gerçekleştirilecek.

    Anadolu Üniversitesi tarafından ilgili illerde yapılacak sınavın başvuru dönemi ise 14 Ocak'ta başladı. Başvurular, 3 Şubat'a kadar devam edecek. Sınav başvuruları ücretsiz olacak. Deneyap Türkiye'nin parçası olmak isteyen gençler ve veliler, detaylı bilgiyi 'deneyapturkiye.org' internet adresinden edinebilecek.

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    Etiketler:
    Yapay zeka, Teknoloji, Siber güvenlik, Yazılım, Robot, Kodlama, Deney, TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mustafa Varank, Türkiye
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