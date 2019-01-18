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18:47 18 Ocak 2019
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    Dünyanın en eski periyodik tablosu ‘yanlışlıkla’ bulundu

    Dünyanın en eski periyodik tablosu ‘yanlışlıkla’ bulundu

    © Fotoğraf : Twitter/St Andrews University, Press and Journal
    Bilim
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    Günümüze ulaşan en eski periyodik tablo, St Andrews Üniversitesi kimya laboratuvarının altındaki depoda ortaya çıktı. Çizelgenin, Dmitriy Mendeleyev’in hazırladığı ilk periyodik tablodan 20 seneden az süre sonra hazırlandığı keşfedildi.

    Dört yeni element bulundu
    © REUTERS / Kyodo
    Periyodik tablodaki iki yeni element, isimlerini Rusya’dan alacak
    İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi'nde araştırmalarını sürdüren bilim insanı Alan Aitken, kimya sınıfının altındaki depoda bilim tarihi için eşsiz bir eseri keşfetti.

    Kimyasallar ve laboratuvar ekipmanlarının arasına sıkışmış olan eğitici posterlerin arasında son derece nadide bir eser vardı: Günümüze ulaşan en eski periyodik tablo.

    Periyodik tabloyu inceleyen uzmanlar, Almanca açıklamalarla elementleri tanıtan bu çizelgenin 1879 ve 1886 yılları arasında Kaliforniya Üniversitesi'nde hazırlanmış olduğunu keşfetti.

    SONRADAN KEŞFEDİLEN BAZI ELEMENTLER YOK

    Tabloda 1886 yılında keşfedilen Germanyum elementi yer almıyor. Aynı şekilde 1875 yılında keşfedilen Galyum ve 1879 yılında keşfedilen Skandiyum da belirtilmemiş.

    Çizelgenin, Viyana'da kurulmuş bir matbaada 1885 yılında basıldığı ortaya çıktı. Periyodik Kanun'u keşfeden efsanevi kimyager Dmitri Mendeleev'in periyodik tablosundan 20 yıldan az süre sonra oluşturulan bu çizelgenin, günümüze ulaşmış olan en eski periyodik tablo olduğu biliniyor.

    Çizelgenin muhafaza edilen orijinal nüshasının restorasyonu tamamlandı. Çizelge temizlendi, kağıdın pH dengesini sağlamak adına kimyasal bir banyoya tabi tutuldu, Japon yapımı kozo kağıtları ve buğday nişastası macunu kullanılarak onarıldı.

    Orijinal nüsha, St Andrews Üniversitesi'nde hava şartları kontrol edilen bir ortamda saklanıyor. Ancak çizelgenin birebir kopyası, üniversitenin kimya departmanında sergileniyor.

    Etiketler:
    Çizelge, Element, Periyodik tablo, St. Andrews Üniversitesi, Alan Aitken, İskoçya
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