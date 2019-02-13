Hindistan'da yeni bir kurbağa türü keşfedildi

Hindistan'ın güneyinde Batı Gat Dağları bölgesinde yeni bir kurbağa türü keşfedildi.

BBC'nin haberine göre, Delhi Üniversitesi'nde doktora öğrencisi Sonali Garg ve danışmanı SD Biju, ülkenin güneyinde Batı Gat Dağları bölgesinde yeni bir kurbağa türüne rastladı.

Indian researchers have discovered a new species of frog in a roadside puddle in Western Ghats, a biodiversity hotspot in southern India — The species belongs to a new Indian frog group or genus which the scientists have named Mysticellushttps://t.co/UcDuxPW7Or pic.twitter.com/hqiMOPa3js — Alfons López Tena #FBPE (@alfonslopeztena) February 13, 2019

© AFP 2018 / PATRICK SEEGER Kalbi görünen 'cam kurbağa' bilim insanlarını şaşırttı

​Latince Mysticellus (Gizemli) adı verilen dar ağızlı kurbağanın, 3 yıl süren araştırmaların sonunda keşfedildiği belirtilerek, mikrohilid kurbağaların yeni bir türü olduğu doğrulandı.

Sonali Garg, kurbağanın şimdiye kadar fark edilmemesinin nedeninin, üremek için yılda 4 günden az süre ortaya çıkması, senenin geri kalanını gizlenerek geçirmesi olabileceğini söyledi.

Hindistan'ın Batı Gat Dağları bölgesinde 2017'de de çukur kazan 4 yeni kurbağa türü bulunmuştu.