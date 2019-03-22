Kayıt
11:56 22 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Facebook

    Güvenlik uzmanları uyardı: 'Facebook şifrenizi değiştirin'

    © REUTERS / Dado Ruvic
    Bilim
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Facebook’un milyonlarca kullanıcının şifrelerini yıllardır düz metin formatında sakladığının ortaya çıkması, yeni güvenlik endişelerini beraberinde getirdi. “Şifrenizi değiştirin” uyarısı yapan güvenlik uzmanları, “Hemen iki aşamalı doğrulamaya geçin” çağrısında bulundu.

    Facebook'un milyonlarca kullanıcının şifrelerini düz metin formatında sakladığının ortaya çıkmasının ardından, dünyanın en büyük sosyal ağına yönelik olarak yeni bir güvenlik endişesi de ortaya çıktı.

    Facebook'un da dün yaptığı resmi açıklamayla itiraf ettiği bu durum, 2 milyarı aşkın kullanıcısı olan sosyal ağdaki kişisel hesap güvenliğinin de yine tartışmaya açtı.

    Facebook
    © REUTERS / Yves Herman
    Facebook itiraf etti: Şifreleri düz metin olarak saklıyoruz
    Her ne kadar Facebook, düz metin olarak saklanan kullanıcı şifrelerinin, şirket içi sunucularda tutulduğunu ve bu bilgilere dışarıdan erişilemeyeceğini vurgulasa da çalışanların kolayca erişebildiği bu şifrelerin artık güvenli olup olmadığı da gündeme geldi.

    Ortaya çıkan bu durumu değerlendiren küresel siber güvenlik kuruluşu Sophos'un Kıdemli Teknoloji Uzmanı Paul Ducklin, "Yaşanan bu olay şifrelerinizin istenmeyen kişilerin eline geçmiş olduğu anlamına gelmiyor. Ancak siber suçlular bu konu üzerinde çalışmaya ve eski defterleri karıştırarak kullanabilecekleri bir açık aramaya çoktan başlamış olmalılar" dedi.

    Güvenlik uzmanı Ducklin, "Facebook şifremi değiştirmeli miyim?" diye soran kullanıcılara ise şu tavsiyede bulundu:

    "Kullanıcı parolalarının yer aldığı dosyalara ulaşmaları halinde düz metin olarak tutulan bu şifreleri elde etmek için ayrıca bir çaba harcamaları da gerekmeyecek. Dolayısıyla cevabımız evet, şifrenizi değiştirin."

    ‘HEMEN İKİ AŞAMALI DOĞRULAMAYA GEÇİN'

    ABD Başkanı Donald Trump ve Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino
    © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
    Facebook, Trump'ın direktörünü 'robot' sanıp paylaşımlarını engelledi
    Facebook kullanıcılarının hemen iki aşamalı kimlik doğrulamayı etkinleştirmesi gerektiğinin altını çizen Ducklin, "Hatta bunu iki aşamalı kimlik doğrulamaya izin veren her platformda yapmalısınız. Böylece şifrenizi ele geçiren birinin, sadece bu bilgiyle hesabınıza müdahale etmesinin ve ele geçirmesinin önüne geçebilirsiniz. Facebook'a telefon numaranızı verme noktasında tereddüt yaşıyorsanız, her seferinde tek kullanımlık yeni bir doğrulama kodu üreten uygulama bazlı iki aşamalı kimlik doğrulama çözümlerini kullanabilirsiniz" diye konuştu.

    'BU DURUM ASLA YAŞANMAMALIYDI'

    Sophos Kıdemli Güvenlik Danışmanı John Shier ise şu değerlendirmeyi yaptı:

    "Facebook son yıllarda kamuoyu önünde gizlilik ve güvenliğe dair önemli tartışmaların odağında yer aldı. Bununla birlikte biz bu son olayın biraz farklı olduğunu düşünüyoruz. Kullanıcılara ait doğrulama verileri Facebook'un en çok önem verdiği konulardan biridir ve bu bilginin korunması için içeride ve dışarıda çok sayıda koruma mekanizması yer alır. Olayın detayları henüz tam olarak netleşmemekle birlikte, kullanıcı şifrelerinin düz metin halinde sunucularda saklanması büyük ihtimalle bir programlama hatasından kaynaklanıyor. Bu durum elbette ki asla yaşanmamalıydı ve Facebook bu bilgilerin güvende tutulmasıyla mükelleftir. Diğer yandan bu olay hala pek çok platformda zayıf şifreler kullanmaya devam eden ve iki aşamalı doğrulamaya geçmemiş kullanıcılar için bir hatırlatma niteliğinde olmalı."

    Etiketler:
    değişiklik, şifre, uyarı, güvenlik, facebook, Twitter, John Shier, Paul Ducklin, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    2019 Rusya Güzeli adayları
    2019 Rusya Güzeli adaylarının final hazırlıkları başladı
    Karikatür
    ABD'li yetkili Wheelbarger: F-35 teslimatı hazırlıkları yakında askıya alınabilir
    İnfografik
    ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yapısı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet