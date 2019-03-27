Doğum kontrolünde yeni yöntem araştırılıyor: Gebeliği önleyici takılar

ABD'deki araştırma, takılara yerleştirilen doğum kontrol hormonları içeren bir bantla, planlanmamış gebeliklerin günlük hayatın içinden bir yöntemle engellenmesini amaçlıyor.

© AFP 2019 / YASUYOSHI CHIBA Sağlık Bakanlığı Kocaeli'de prezervatif dağıtacak: Parasızdır, satılamaz

Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları tarafından yeni bir doğum kontrol yöntemi olmak üzere 'gebeliği önleyici takıları' test ediliyor.

Takılara yerleştirilen doğum kontrol hormonlarını içeren bandın deriyle temas edecek tarafa takılmasıyla gebeliğin önlenebilmesi bekleniyor.

Araştırmacılar, gebeliği önleyici hormonları küpe, saat, yüzük gibi takılara eklemek konusunda çalışmalar yapıyor.

Enstitüden Profesör Mark Prausnitz, "Takı takmak kadınların günlük rutinlerinin daha alışılmış bir parçası olabilir. İlaç almaktan daha kolay ve daha kolay hatırlanabilir" dedi.

Araştırmacılar, kadınların bu bantları istedikleri takılarla kullanabileceklerini ve bunun günlük hayatı neredeyse etkileyecek bir yöntem olduğunu belirtti.

Araştırmacılar ayrıca, söz konusu yöntemi hayvanlar üzerinde denedi. Bir farenin üzerine 16 saat boyunca yerleştirilen bant, uykuda geçeceği tahmin edilen 8 dakikada çıkarıldı. Deneyde, bantın çıkarıldığı sürede vücutta gebeliği önleyici hormonların azaldığı görüldü.

Uzmanlar, doğum kontrol haplarında yüzde 1'lik bir açık olduğunu ve yanlış kullanıldığında bunun yüzde yüzde 8'e kadar çıkabildiğini belirtiyor.

Araştırmacılar söz konusu takıların doğum kontrol yöntemlerine ulaşılması zor olan ülkelerde de kolaylık sağlayabileceğini düşünüyor.