İlk kara delik fotoğrafının artık bir adı var: Powehi

Açıklandığı günden bu yana gündemdeki yerini koruyan ilk kara delik fotoğrafının ismini Hawaiili dil profesörü Larry Kimura koydu. Kimura, "Bilimsel olarak teyit edilmiş ilk kara deliğe bir Hawaii isminin verilmesi benim ve Po'dan gelen soyum için büyük bir onur" dedi.

Projede görev alan gökbilimciler, kullanılan teleskoplardan ikisinin ABD’nin Hawaii eyaletinde olması nedeniyle, dev kara deliğe Hawaii dilinde bir ismin verilmesini uygun gördü.

© AFP 2019 / - İlk kara delik fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

BBC Türkçe’nin aktardığına göre ‘Powehi’ kelimesi Hawaii'de 18'nci yüzyıldan beri söylenen ve yaratılış hikâyesini anlatan Kumulipo adlı bir ilahideki ‘Po’ ve ‘Wehi’ sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor.

Po, ‘sonsuz yaratımdaki derin karanlık kaynak’, Wehi de ‘süslenmiş, bezenmiş’ anlamına geliyor.

Süper kütleli kara delik, Dünya'ya 53 milyon ışık yılı mesafedeki Başak (Virgo) Takımyıldızındaki M87 Galaksisi'nin merkezinde bulunuyor. ​

​40 milyar kilometre çapıyla Dünya'dan üç milyon kat daha büyük olan dev kara delik, Güneş'in 6.5 milyar katı bir kütleye sahip.