İlk kara delik fotoğrafının artık bir adı var: Powehi

Projede görev alan gökbilimciler, kullanılan teleskoplardan ikisinin ABD’nin Hawaii eyaletinde olması nedeniyle, dev kara deliğe Hawaii dilinde bir ismin verilmesini uygun gördü.
BBC Türkçe’nin aktardığına göre ‘Powehi’ kelimesi Hawaii'de 18'nci yüzyıldan beri söylenen ve yaratılış hikâyesini anlatan Kumulipo adlı bir ilahideki ‘Po’ ve ‘Wehi’ sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor.
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Po, ‘sonsuz yaratımdaki derin karanlık kaynak’, Wehi de ‘süslenmiş, bezenmiş’ anlamına geliyor.
Süper kütleli kara delik, Dünya'ya 53 milyon ışık yılı mesafedeki Başak (Virgo) Takımyıldızındaki M87 Galaksisi'nin merkezinde bulunuyor.
40 milyar kilometre çapıyla Dünya'dan üç milyon kat daha büyük olan dev kara delik, Güneş'in 6.5 milyar katı bir kütleye sahip.
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