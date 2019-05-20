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09:01 20 Mayıs 2019
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    Selçuk Bayraktar: Türkiye, dünyadaki ilk 3 uzay gücünden biri olabilirdi

    © AA /
    Bilim
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    T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş örnekleri vererek, Türkiye'nin dünyadaki ilk 3 uzay gücünden biri olma ihtimali varken maalesef geri kaldığını söyledi.

    Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen 'Beyoğlu Milli Teknoloji Buluşmaları' etkinliğine katıldı.

    Selçuk Bayraktar
    © AA /
    Selçuk Bayraktar: Bu haberde özgüven var
    Burada konuşan Bayraktar, havacılık tarihi hakkında bilgi vererek, gençlere yerli ve milli teknoloji üretiminin önemini anlattı. Bayraktar, Nuri Demirağ'ın, Vecihi Hürkuş'un çalışmaları yok edilmemiş olsa bugün çok farklı bir noktada olunacağına dikkati çekerek, 1950'lerde ülkedeki bütün çalışmaların yok edildiğini söyledi.

    1950'den önce teknolojik anlamda ciddi girişimler olduğunu hatırlatan Bayraktar, "Nuri Demirağ dünyada havacılık daha yeni doğarken atılımlar yapıyor. Vecihi Hürkuş'tan o dönem dünyada hiç kimseden istenmeyen sertifikalar istiyorlar. Türkiye, eğer bu çalışmalar günümüze kadar uzatılacak olsaydı dünyadaki ilk 3 uzay gücünden biri olabilecekken, maalesef bu alanda geri kalmış oluyor" diye konuştu.

    Bayraktar, Türkiye'nin milli insansız hava araçlarına kadar, uçaklarını dışarıdan alan, en fazla monte eden bir ülke olduğunu belirterek, Türkiye'nin savunma sanayiinde millileşme hamlelerinden önce savunma ihtiyaçlarının yüzde 85'ini yurt dışından karşıladığını söyledi.

    Geçmişte insansız hava araçlarının İsrail'den alındığını fakat Türkiye'nin bugün bu alanda en gelişmiş teknolojiye sahip dünyanın sayılı ülkesi haline geldiğini ifade eden Bayraktar, teknolojide millileşme ve bağımsızlaşmanın büyük önem taşıdığını belirtti.

    Hulusi Akar
    © AA / Arif Akdoğan
    Akar: Milli ve yerli savunma sanayi tercih değil zorunluluk
    'HEP GERİ KALACAĞINIZ ANLAMINA GELMİYOR'

    Teknolojide kırılma noktaları olduğunu ve bu noktaların büyük önem taşıdığını dile getiren Selçuk Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "İnsanoğlu sesin birkaç katında uçan uçaklar yapmayı ve uzaya çıkmayı başardı. Bütün bunlar 1900'lerin başında çıkan havacılık dalgasıyla mümkün oldu. Bu dalgayı kaçırdıysanız hep geride kalacaksınız diyemeyiz. Teknolojide kırılma anları kaçırılsa bile, yeni trendler, paradigma ve bakış açıları geliyor. Bu durum geçmişteki yatırımları ve birikimi atıl durumda bırakabiliyor..."

    'ŞİMDİ İHRAÇ EDİYORUZ'

    Terörle mücadelede insansız hava araçlarının etkili şekilde kullanıldığını ve bu araçların çok gelişmiş ülkelere ihraç edildiğini aktaran Bayraktar, eskiden havacılıkta satın alınan teknolojileri şimdi çok gelişmiş ülkelere ihraç ettiklerini vurguladı.

    Bayraktar, kendi sınıfında en iyi insansız hava aracını yaptıklarını belirterek, "Kendi sınıfında 12 metre genişliğinde dünyanın en iyi insansız hava aracını yaptık. Zeytindalı Harekatı'nda silahlı insansız hava araçları kullanıldı. Daha öncesinde insansız hava araçları kullanılıyordu. Roketsan'ın bu araçlara uygun akıllı mühimmatı yapmasıyla beraber bu teknolojiye geçmiş olduk. Özellikle zorlu meteorolojik şartların olduğu Afrin operasyonunda aktif şekilde görev aldı" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    güç, Uzay, İHA, Selçuk Bayraktar
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