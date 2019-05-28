Başkent Üniversitesi öğrencileri, derin sularda çalışabilen 'insansız su altı robotu' geliştirdi

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Yavuz'un danışmanlığında üniversite öğrencileri Mehmet Ustaoğlu, Gizem Paracı ve Onat Ergün tarafından geliştirilen robot, derinlerdeki görüntüleri yüksek çözünürlükle kontrolcü bilgisayarına ileterek operatörlerin suyun altına inmeden gerekli kontrolleri yapabilmesine olanak sağlıyor.
‘İnsansız su altı aracı’ da denilen robotun teknolojisinin, donanım ve yazılımdan oluştuğunu aktaran Yavuz, "Robot, indiği derinlikteki su altından aldığı verileri bilgisayara aktarıyor. Bu haliyle her türlü görevi yerine getiren robot kullanıma hazır." bilgilerini verdi.
‘TEHLİKELİ DURUMLARDA İNSANLARIN YERİNE GÖREV ALABİLECEK’
Yavuz, robotun kullanım yerlerine ilişkin, şöyle konuştu:
Manuel kontrolün yanı sıra ParsyROV, üstün yapay zeka teknolojisini de barındırıyor. Suyun altındaki duvar ve zeminde çatlak veya tanımlayamadığı maddeleri bulan robotumuz, gerekli uyarıları ana bilgisayara iletebiliyor. Bunların yanı sıra üzerinde bulunan robotik kol ile su altında montaj, göreve özel delme, kesme gibi operasyonları rahatlıkla yerine getirebiliyor."
‘MİKRO ROBOT İLE ÇOK DAR ALANLARA GİREBİLİYOR’
Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz ise fakültede üretilen aracın mikro robot teknolojisine sahip olmasının en önemli özelliği olduğunu belirterek, böylece derin sularda çok dar kanallar içinden bile görüntü alabildiğini kaydetti.
Dengiz, robotun İstanbul'da gerçekleştirilen MATE TOV 2019 Türkiye yarışmasında üçüncülük derecesi aldığını da sözlerine ekledi.
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