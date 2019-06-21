Huawei, Aurora işletim sistemi için Rusya ile görüşmelere başlıyor

Rusya Dijital Gelişim, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakan Yardımcısı Mihail Mamonov, Google’ın lisansını iptal ettiği Android işletim sistemini ikame etmek isteyen Çinli teknoloji devi Huawei’in bu yaz bakanlıkla cep telefonlarında Rusya tarafından geliştirilen Aurora işletim sisteminin kullanılması konusunu görüşmeye başlayacağını söyledi.

Rusya İletişim Bakanı Konstantin Noskov, dün bakanlığın Huawei ile işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirtmişti.

Görüşmenin gündemi ile ilgili soruyu yanıtlayan Mamonov, Aurora işletim sisteminin kullanılması konusunun ele alındığını ifade etti.

Mamonov “Bu alanda çalışmalara başlayacağımız konusunda anlaştık. Ürünlerimiz en düst düzeyde fark ediliyor ve ilgi görüyor. Çin tarafı için, Huawei ve diğer teknoloji şirketleri ile nasıl çalışılacağına yönelik kapsamlı bir teklif hazırlıyoruz. Bir dizi yerelleştirme, teknoloji transferi konuları, Rusya’da araştırma ve gelişim merkezlerinin çalışma düzeni mevcut. Şimdi bunların hepsini birleştiriyoruz” dedi.

Huawei’in Aurora sistemini ne zaman almaya başlayacağının belli olmadığını belirten Mamonov, henüz görüşmelerin en başında olduklarını, ilk görüşmelerin sonbahara kadar sürüp doğrudan uzmanlar arasında gerçekleşeceğini söyledi.

Rusya’da yayın yapan Bell sitesinin konuyla ilgili bilgi sahibi resmi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Huawei, Android işletim sisteminin lisansının iptal edilmesinden sonra Russian Mobile Platform şirketi ile Aurora işletim sistemi için görüştüğünü bildirmişti.