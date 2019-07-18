Bilim insanları Rubik küpleri bir dakikadan az sürede çözebilen algoritma geliştirdi

Nature Machine Intelligence dergisinde yayınlanan araştırma raporuna göre Kaliforniya Üniversitesi’nden araştırmacılar, insan yardımı olmaksızın Rubik küplerini bir dakikadan daha kısa sürede çözmeyi başarabilen DeepCubeA isimli bir bilgisayar algoritması geliştirdi.

Dünyada bir ilk olarak Kaliforniya Üniversitesi’nden araştırmacılar herhangi bir sinir ağı, makine öğrenim tekniği, bilgi birikimi yahut insan yardımı olmaksızın Rubik küplerini bir dakikadan kısa bir sürede çözebilen bilgisayar algoritması geliştirdi.

DeepCubeA şeklinde isimlendirilen algoritma, pekiştirmeli öğrenme yöntemiyle kendi kendini geliştirebilecek.

Şimdiye dek karşısına getirilen tüm bulmacaları başarıyla çözen yazılım, bir Rubik küpünü ortalama 20 hamlede çözüyor. Denemelerin yüzde 60.3’ünde mümkün olan en az hamleyle bulmacayı tamamlayan algoritma, denemelerin yüzde 36.4’ünde ise mümkün olan en kısa yoldan yalnızca iki hamle daha fazlasını yaptı.

​Şimdiye dek insanlarda 4 saniye olarak belirlenen Rubik küpü rekoru, yapay zekânın 18 saniyelik hızını oldukça az olsa da; pek çok insan için bir Rubik küpünü çözmek ortalama 50 hamleye gerekiyor.

Rubik küpünün yanı sıra DeepCubeA algoritması, Lights Out ve Sokoban gibi farklı bulmacaları da çözebiliyor. Üstelik bunları tamamlarken, Rubik küpüne nazaran çok daha az hamle yapmaya ihtiyaç duyuyor.