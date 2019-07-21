Roscosmos: Robot FEDOR, Rusya’yı uzayın derinliklerini araştırmaya yöneltecek

Üç kişilik uluslararası ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşıyan Soyuz MS-13 uzay aracının fırlatılışının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Rogozin, Rus kozmonotların insan benzeri robot FEDOR ile yapacakları çalışmanın Rusya’nın derin uzayı araştırma yolundaki ilk adımı olacağını ifade etti.

Rogozin, “Bu uzay çalışmalarının geliştirilmesinde yeni bir etap olacak. Bu, uzayın derinliklerine doğru yolumuza devam etme olanağı sağlayacak olan insan benzeri sistemlerle çalışmanın ilk etabı olacak” dedi ve şöyle devam etti:

“22 Agustos’ta ilk kez insan benzeri robotu (uzaya) yolluyoruz. Bu, gelecekte istasyonun dışında en riskli operasyonlarda insanın yerine geçmeye yönelik çalışmaların devam etmesi için çok önemli bir husus.”

Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatılan Soyuz MS-13 uzay aracının UUİ’na taşıdığı ekipte yer alan Rus kozmonot Aleksandr Skvortsov’un üzerine düşen görev, önümüzdeki ağustosta UUİ’na gönderilecek olan ve uçuştan önce Skybot F-850 diye adlandırılan robot FEDOR’u karşılamak olacak.