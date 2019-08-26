Roscosmos, uyduları uzay çöpünden koruyacak ‘zırh’ geliştirdi

Roscosmos’un uyduların eski roketler, görevi sonlanmış uydular ve motor parçalarından oluşan uzay çöpü parçacıklarının darbelerinden korunması amacıyla geliştirdiği yeni koruma sisteminin patent bilgileri, Rusya Federal Fikri Mülkiyet Servisi’nin (Rospatent) altyapısına işlendi.

Patent başvurusundaki sistemin tarifi, ‘Uzay aracını uzay çöpü parçacıklarının yüksek hızlı çarpma etkisinden koruyan aygıt’ başlığı altında sunuldu.

‘Zırh’ olarak nitelendirilebilecek sistem, yüzeyinde birçok koni şekilli elementinin yer aldığı alüminyum, çelik ya da bakırdan üretilmiş çift katmanlı bir koruma ekranından oluşuyor. Koni şeklindeki elementlerin tepeleri sert bir alaşımla kaplı, konilerin arasındaki boşluklar ise kompozit malzeme ile doldurulmuş durumda.

Uzay çöpü parçacıklarının bu yüzeye çarpması durumunda, taşıdıkları enerjinin bir kısmını yitirerek daha küçük parçacıklar halinde farklı yönlere dağılması öngörülüyor.

Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) modüllerinin ve uzay araçlarının hasardan korunması için farklı yapılara sahip meteorit koruma ekranları kullanılıyor. UUİ ve uzay araçlarının büyük ebattaki objelerle çarpışmasının önlenmesi içinse yörünge revizyonu prosedürü kullanılıyor.

Roscosmos’un verilerine göre dünyanın etrafında çapı 1 santimetreyi geçen 600 ila 700 bin arasında uzay çöpü parçacığı bulunuyor.