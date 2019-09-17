Elektronik sigara kadınlarda doğurganlığı azaltıyor

Sigaradan daha iyi bir alternatif olarak lanse edilen ancak son dönemde gizemli bir akciğer hastalığıyla ilişkilendirilen elektronik sigaranın, kadın doğurganlığını da olumsuz yönde etkilediği belirlendi.

Yaklaşık 15 yıldır piyasada olan elektronik sigaranın içinde hala araştırılmamış bazı kimyasallar ve ısıtıcılar bulunuyor.

Endokrin Topluluğu Dergisi’nde yayımlanan araştırmaya göre, e-sigaranın içerdiği kimyasallar embriyonun rahime yerleşmesini güçleştiriyor.

Araştırma ABD’deki Kuzey Carolina Üniversitesi’den bilim insanları tarafından gerçekleştirildi.

Çalışma ayrıca hamile iken e-sigara kullanmanın bebeklerde yaşam boyu gelişimsel anormallikleri tetikleyebileceğini ortaya koydu.

OLUMSUZ ETKİLERİ İNSANLARDA DAHA ŞİDDETLİ OLABİLİR

Fareleri birkaç ay boyunca elektronik sigara dumanına maruz bırakan araştırmacılar, belirlenen sürenin sonunda dişi farelerdeki doğurganlığın önemli ölçüde düştüğünü belirlediler. Çevresel, genetik ve sağlık faktörleri nedeniyle insanlarda bu olumsuz etkinin daha şiddetli olabileceği belirtiliyor.

Sigaranın gebe kalmaya, spermlere, hamile kadınlara ve fetüslere zarar verdiği uzun bir süredir biliniyor. E-sigara ise piyasaya çıktığı günden bu yana zararsız bir alışkanlık olarak pazarlanıyordu.

Bilim insanları e-sigara kullanmanın olumsuz etkilerinin, içeriğindeki baz sıvılar olan propilen glikol ve bitkisel gliserin aracılığıyla da şiddetlenebileceği belirtiyor. Daha önceki araştırmalarda ortaya konan kanıtlar, e-sigaradaki oranına bağlı olarak bitkisel gliserinin kişinin ciğerlerine çektiği nikotin miktarını artırdığını tespit etmişti.

Sigara ve elektronik sigara, erkeklerde de üreme sistemini olumsuz etkiliyor. Konuya ilişkin yakın zamanlı bir bilimsel çalışma, nikotin içermeyen e-sigaraların bile erkek farelerde testis fonksiyonuna zarar verebileceğini bulmuştu.