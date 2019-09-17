Yapay zeka tek bir kalp atışından kalp yetmezliğini tespit ediyor

Doktorlar, yeni bir yapay zeka sinir ağını kullanarak tek bir kalp atışından kalp yetmezliğini yüzde 100 doğrulukla tespit edebilecekler.

Surrey, Warwick ve Florence olmak üzere üç farklı üniversiteden bilim insanlarının yürüttüğü ortak çalışmaya göre yapay zeka, konjestif kalp yetmezliğini bir elektrokardiyogram (EKG) kalp atışı analiz ederek bulabiliyor.

Bir çok kalp anomalisinde karşılaşılan konjestif kalp yetersizliğinde kalp pompası yeterince kuvvetli çalışmadığı için akciğerlerde ve diğer organlarda sıvı birikmesine yol açıyor.

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Biyomedikal Sinyal İşleme ve Kontrol Dergisi'nde yayımlanan son çalışmanın yazarları, geliştirilen yapay zeka tabanlı sistemin sorunu çok hızlı ve tam doğrulukla tespit etmesiyle, hastaların ölüm oranları ve sağlık harcamaları maliyetlerinde önemli düşüş sağlanabileceğini belirtiyorlar.

24 SAATLİK KAYITLAR YERİNE TEK BİR KALP ATIŞI

Genellikle zaman alan ve kimi zaman hatalı sonuçlar verebilen mevcut yöntemlerden farklı olan yeni sistem, kalp yetmezliğini tespit etmek için makine öğrenme ve gelişmiş sinyal işleme yöntemlerini ham EKG sinyalleri üzerinde bir araya getiriyor.

Surrey Üniversitesi'nde sinirbilim profesörü olan Sebastiano Massaro geliştirdikleri yeni sistemle EKG’yi doğrudan değerlendirerek ve yapay zeka ile kalp atış hızı değişkenliği analizinin ötesine bakarak, konjestif kalp yetersizliğini tespit etmenin mümkün olduğunu ortaya koyduklarını belirtti.

Massaro “Bu nedenle, kalbin gerçek davranışına daha bağlı sonuçlar elde edilebiliyor. Patolojinin 24 saatlik kayıtlardan ziyade tek bir kalp atışından tespitine odaklanıyoruz” dedi.

Bu ileri teknolojinin günlük sağlık hizmetleri sistemleri arasında yer almadı ve daha büyük ölçekli örneklerde kullanılması umut ediliyor.