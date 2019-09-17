Yapay zeka tek bir kalp atışından kalp yetmezliğini tespit ediyor

Surrey, Warwick ve Florence olmak üzere üç farklı üniversiteden bilim insanlarının yürüttüğü ortak çalışmaya göre yapay zeka, konjestif kalp yetmezliğini bir elektrokardiyogram (EKG) kalp atışı analiz ederek bulabiliyor.
Bir çok kalp anomalisinde karşılaşılan konjestif kalp yetersizliğinde kalp pompası yeterince kuvvetli çalışmadığı için akciğerlerde ve diğer organlarda sıvı birikmesine yol açıyor.
September 12, 2019
24 SAATLİK KAYITLAR YERİNE TEK BİR KALP ATIŞI
Genellikle zaman alan ve kimi zaman hatalı sonuçlar verebilen mevcut yöntemlerden farklı olan yeni sistem, kalp yetmezliğini tespit etmek için makine öğrenme ve gelişmiş sinyal işleme yöntemlerini ham EKG sinyalleri üzerinde bir araya getiriyor.
Massaro “Bu nedenle, kalbin gerçek davranışına daha bağlı sonuçlar elde edilebiliyor. Patolojinin 24 saatlik kayıtlardan ziyade tek bir kalp atışından tespitine odaklanıyoruz” dedi.
Bu ileri teknolojinin günlük sağlık hizmetleri sistemleri arasında yer almadı ve daha büyük ölçekli örneklerde kullanılması umut ediliyor.
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