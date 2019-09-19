ABD'nin Genesis-2 isimli uydusu, Rus Cosmos-1300'e çarpabilir

Uzay teknolojileri şirketi Bigelow Aerospace, 'Genesis-2' isimli Amerikan uydusu ve Rusya’nın Sovyet döneminde gönderdiği ‘Cosmos-1300’ uydusunun önümüzdeki 15 saat içerisinde çarpışma ihtimalinin yüzde 60 olduğunu açıkladı.

Söz konusu uydular günümüzde artık kullanılmıyor olsa da, ortaya çıkan bu durum gezegenimizin yörüngesinin çöplüğe döndüğünün bir göstergesi.

Bigelow Aerospace’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre, önümüzdeki saatlerde Genesis-2 isimli Amerikan uydusu ve Rusya’nın Sovyeler Birliği döneminde gönderdiği Cosmos-1300 uydusu çarpışabilir.

ABD ordusu Genesis-2 uydusunun üreticisi olan Bigelow Aerospace şirketiyle iletişime geçerek, önümüzdeki 15 saat içerisinde çarpışmanın gerçekleşmesinin yüzde 60 ihtimal olduğu konusunda yetkilileri bilgilendirdi.

Şirkete göre ise, çarpışmanın olasılığı yalnızca yüzde 5.6. Ancak bu ihtimal dahi gezegenimizin yörüngesinin ne denli kalabalıklaştığının bir ispatı niteliğinde.

Today, we were notified by the US Air Force that there is a 5.6% chance that Genesis II will collide with dead Russian satellite Cosmos 1300 in 15 hours. Although this is a relatively low probability, it brings to light that low Earth orbit is becoming increasingly more littered. pic.twitter.com/l6McbDgRNo — Bigelow Aerospace (@BigelowSpace) September 17, 2019

Yapılan paylaşımda Bigelow Aerospace şirketi, “Yörüngemizdeki bu kirlilik kontrol altına alınmazsa, Dünya’nın alçak yörüngesindeki insan yaşamı üzerinde ciddi bir tehdit oluşturacak” ifadelerine yer verdi.

Şirket, Genesis-2 isimli uyduyu söz konusu teknolojinin ticari amaçlı kullanımını denemek üzere üretmişti. 2007 yılında yörüngeye fırlatılan uydu, yaklaşık 2.5 yıl boyunca faaliyet gösterdi. Şirketin esas amacı, dönüştürülebilir uydular için ticari bir uzay istasyonu inşa etmekti.

Cosmos-1300 uydusu ise, Sovyetler Birliği tarafından 1981 yılında ordunun uydu temelli gözetim sistemi projesi olan Tselina-D’nin bir parçası olarak gönderilmişti.