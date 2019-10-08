Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

Peebles'ın 'fiziksel evrene dair teorik keşifleri' nedeniyle, Mayor ile Queloz'un ise 'ötegezegenler keşfine katkıları' nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi.
Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada; ödül alan bilim insanlarının 'Dünya'nın kozmozdaki yerine ve gezegenin evrimine dair anlayışa katkıda bulundukları' vurgulandı.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019
The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv
Nobel Komitesi, "Bu seneki Fizik Ödülleri, evrenin yapısı ve tarihi hakkındaki yeni anlayışı ve güneş sistemi dışında bulunan bir gezegenin, güneşe benzer bir yıldızın yörüngesine girmesine dair ilk keşfi mükafatlandırıyor. Bu keşifler dünyaya dair algımızı tamamen değiştirdi" ifadelerini kullandı.
This year’s #NobelPrize in Physics rewards new understanding of the universe’s structure and history, and the first discovery of a planet orbiting a solar-type star outside our solar system. The discoveries have forever changed our conceptions of the world. pic.twitter.com/7RQmabi47z— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019
Galaksi ve galaksi kümelerine odaklanan James Peebles'ın 20 yıldan uzun bir süre çalışarak geliştirdiği teorik yaklaşımı evrenin tarihine ilişkin modern yaklaşımımızı şekillendirdi. Peebles'ın çalışmaları 'Büyük Patlama'dan günümüze kadar bir evren tarihi oluşturmamızı sağladı.
'Nobel Haftası' dün Tıp Ödülü'nün açıklanmasıyla başlamıştı. Bu alanda bilim insanları William G Kaelin, Sir Peter Ratcliffe ve Gregg L Semenza ödüle layık görülmüştü.
Ödülün bilim insanlarına hücrelerin oksijenin uygunluğunu nasıl hissetiğini ve hücrelerin oksijenin uygunluğuna nasıl adapte olduğunu açıklayan çalışmaları sebebi ile verildiği belirtilmişti.
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