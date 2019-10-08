Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

2019 Nobel Fizik Ödülü James Peebles ile Michel Mayor ve Didier Queloz'a verildi.

Nobel Fizik Ödülü bu yıl ödülü iki ayrı dalda üç bilim insanına verildi. Ödüller Princeton Üniversitesi'nden James Peebles ile Cenevre Üniversitesi'nden Profesör Michel Mayor ve Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Didier Queloz arasında paylaştırıldı.

Peebles'ın 'fiziksel evrene dair teorik keşifleri' nedeniyle, Mayor ile Queloz'un ise 'ötegezegenler keşfine katkıları' nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada; ödül alan bilim insanlarının 'Dünya'nın kozmozdaki yerine ve gezegenin evrimine dair anlayışa katkıda bulundukları' vurgulandı.

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019

Nobel Komitesi, "Bu seneki Fizik Ödülleri, evrenin yapısı ve tarihi hakkındaki yeni anlayışı ve güneş sistemi dışında bulunan bir gezegenin, güneşe benzer bir yıldızın yörüngesine girmesine dair ilk keşfi mükafatlandırıyor. Bu keşifler dünyaya dair algımızı tamamen değiştirdi" ifadelerini kullandı.

This year’s #NobelPrize in Physics rewards new understanding of the universe’s structure and history, and the first discovery of a planet orbiting a solar-type star outside our solar system. The discoveries have forever changed our conceptions of the world. pic.twitter.com/7RQmabi47z — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019

Galaksi ve galaksi kümelerine odaklanan James Peebles'ın 20 yıldan uzun bir süre çalışarak geliştirdiği teorik yaklaşımı evrenin tarihine ilişkin modern yaklaşımımızı şekillendirdi. Peebles'ın çalışmaları 'Büyük Patlama'dan günümüze kadar bir evren tarihi oluşturmamızı sağladı.

Didier Queloz ve Michel Mayor, Samanyolu Galaksisinin keşfine katkıda bulundu. Bu iki isim, ilk olarak 1995 yılında Güneş Sistemi dışında bir gezegenin keşfini gerçekleştirdi. Bu gezegen tıpkı Dünya gibi Güneş'e benzer bir yıldızın etrafında yörüngeye oturmuştu. Dünya'ya yaklaşık 51 ışıkyılı uzaklıkta bulunan o yıldıza '51 Pegasi' adı verildi. Mayor ve Queloz'un açtığı yolda bugüne kadar Samanyolu'nda 4 binden fazla gezegen keşfedildi.

'Nobel Haftası' dün Tıp Ödülü'nün açıklanmasıyla başlamıştı. Bu alanda bilim insanları William G Kaelin, Sir Peter Ratcliffe ve Gregg L Semenza ödüle layık görülmüştü.

Ödülün bilim insanlarına hücrelerin oksijenin uygunluğunu nasıl hissetiğini ve hücrelerin oksijenin uygunluğuna nasıl adapte olduğunu açıklayan çalışmaları sebebi ile verildiği belirtilmişti.