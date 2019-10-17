Rus bilim insanları tekerlekli sandalyeye, kullanıcısının komutlarını önceden tahmin etmeyi 'öğretti'

Moskova Fizik Mühendisliği Enstitüsü'nden (NRNU MEPhI) bilim insanları, engellilerin robotik tekerlekli sandalye kullanmalarını daha da kolaylaştıracak nörobilgisayar arayüz (BCI) temeline dayanan bir yöntem geliştirdi.

Araştırma sonuçları, Biologically Inspired Cognitive Architectures Meeting dergisinde yayınlandı.

Birkaç kontrol kanalı olan robotik tekerlekli sandalye kullanımı engellilik derecesi yüzde doksan veya daha fazla olan engelliler için son derece önemli. Bazen hastalar sadece küçük el hareketleri yapabiliyor, sesli komutlar verebiliyor veya zihinsel görüntüler oluşturabiliyorlar. Bu nedenle robotik tekerlekli sandalye kullanımında sesli kontrol kanalı, el hareketleriyle komut kanalı ve BCI temelindeki kanal önemli yer tutar. Genişletilmiş BCI sistemi ise bu kanalların hepsinin birden kullanılmasını öngörmektedir.

Konuyla ilgili araştırma yapan uzman ekibinden NRNU MEPhI Akıllı Sibernetik Sistemler Enstitüsü uzmanı, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ‘Genel olarak kontrol kanalları aynı anda kullanılabilir, ama bununla birlikte çelişkili komutlar verme ihtimali var. Mesela sesli kontrol kanalı gelen komutu ‘sağa’ olarak algılarken el hareketleriyle komut kanalı aynı komutu ‘sola’ diye tanıyabilir. Bu nedenle böyle çelişkili durumlarda doğru komutun seçilip yerine getirilmesini sağlayan yönteme ihtiyaç duyuldu’ ifadelerini kullandı.

NRNU MEPhI Akıllı Sibernetik Sistemler Enstitüsü bilim insanları tarafından geliştirilen yöntemin temelinde kontrol kanallarının her birinin çalışmasının istatiksel olarak değerlendirilmesi ve belirli komutların belirli kanallarla bağlantılı hale getirilmesi bulunuyor.

NRNU MEPhI uzmanları önümüzdeki dönemde bu sisteme sahip olan robotik tekerlekli sandalye testlerini gerçekleştirip söz konusu yöntemi daha da geliştirmeyi planlıyor.