NASA'nın sadece kadınlardan oluşan ekibi uzay yürüyüşünü tamamladı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) öncülüğünde, ilk kez sadece kadınlardan oluşan bir astronot ekibi uzay yürüyüşünü tamamladı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bir ilke daha imza attı. ABD'li astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) dışındaki bir güç panelini değiştirmek için uzay yürüyüşü yaptı.

Bu yürüyüşün özelliği ise, ilk kez sadece kadınlardan oluşan bir ekibin yürüyüş yapmasıydı.

Twitter hesabından canlı yayınlanan yürüyüş, NASA'nın gelecekteki planları için oldukça önemli bir adım.

.@Astro_Christina and @Astro_Jessica completed the first #AllWomanSpacewalk today at 2:55pm ET successfully replacing a failed power controller with a spare that is now activated and charging a new lithium-ion battery. Read more... https://t.co/fh3tOCMIVH pic.twitter.com/x5HqvHNaCn — Intl. Space Station (@Space_Station) October 18, 2019

Christina Koch, 2024 yılında bir kadını Ay'a göndermeyi planlayan NASA'da görev almaktan gurur duyduğunu söyleyerek, "Yaptığımız işin önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yapılan uzay yürüyüşünün aslında 29 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanıyordu ancak yaşanan aksaklıklardan dolayı ertelenmişti.