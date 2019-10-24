Rus bilim insanlarından enerji santrallerin güvenliğini arttırma yöntemi

Araştırmanın sonuçları "Experimental Heat Transfer" dergisinde yayınlandı.

Isı transferi , iki sistem arasında ısının yayılarak değiş tokuş edilmesi ile oluşan fiziksel termal enerjidir. Isı transferini etkileyen faktörler arasında akış hızı, sıcaklık ve basınç yer alıyor. Isı transfer modunun değişim koşullarının saptanması, hafif su reaktörlerinin güvenliği açısından önemli.

MEPhI bilim insanları, gerçekleştirdiği araştırmada ölçülebilen parametrelerin değişiminin istatistik ve frekans analizlerini birleştirdi. Bu da sadece sistemin durumunu saptama değil, aynı anda ısı transfer modlarındaki değişimi öngörme imkanını da sağladı.

MEPhI Nükleer Fizik ve Teknoloji Enstitüsü uzmanı Maksim Delov, konuyla ilgili Sputnik’e yaptığı açıklamada, ‘Geliştirilen yöntem sayesinde ısı taşıyıcısının kaynama noktası ve düşük ısı transferi modunun içine girmesi önceden öngörülebilir. Bu da enerji santrallerinin işletme güvenliğini önemli ölçüde arttıracak’ ifadelerini kullandı.

Sonraki aşamada araştırmacılar gerçek zamanlı olarak otomatik öngörme ve analiz sisteminin geliştirilmesi üzerinde çalışacak.