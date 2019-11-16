NASA, Mars'ta fosil arayacak

NASA'nın Mars 2020 aracı, Kızıl Gezegen Mars'ta fosil arayacak ama aranan fosiller, bizim aklımıza gelenler gibi olmayacak.

Chip.com.tr'nin aktardığına göre bu hafta başında Icarus dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, aracın planlanan iniş alanı Jezero Krateri'nin iç çeperinde ilgi çekici bazı oluşumlara dikkat çekiyor. Ajans, bu konsantre karbonat mineral çökeltilerini, 3.5 milyar yıl önce göl olan kraterin çevresinde oluşmuş bir banyo çemberine benzetiyor.

NASA'nın söylediğine göre Dünya üzerinde karbonatlar, deniz kabukları, mercanlar ve stromatolitler de dahil olmak üzere, fosil formda dayanabilen milyarlarca yapı bulunuyor. NASA, deniz kabukları bulmayı planlamıyor ancak araç stratomalit arayışına girecek.

NASA, Mars 2020 aracını önümüzdeki yılın ortasında fırlatmayı planlıyor. Eğer her şey planlandığı gibi giderse araç, 2021 Şubat ayında kratere ulaşmış olacak.

Bilim insanları, karbonatların eski bir gölden mi oluştuklarını yoksa daha önceden mi var olduklarını henüz bilmiyor. Bu bilgi de aracın kratere ulaşması ile edinilecek.