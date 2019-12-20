Yerli otomobile dair yeni detaylar: Elektrikle çalışacak, biri sürpriz üç modeli tanıtılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık'ta tanıtılacağını açıkladığı yerli otomobilin üç modeli görücüye çıkacak. İki elektrikli SUV modelinin yanı sıra bir de sürpriz model tanıtılacak.

Habertürk'te yer alan habere göre yerli otomobilin 27 Aralık'taki tanıtım etkinliğinde iki farklı elektrikli SUV model vitrine çıkacak. Bunların yanı sıra bir de sürpriz model tanıtılacak. Türkiye'de tüketiciler Avrupa'nın aksine en çok sedan modelini tercih ettiği için sürpriz modelin hatchback yerine sedan olması bekleniyor.

Her üç modelin de elektrikle çalıştığı belirtilirken, prototip modellerin Türkiye'nin gözü önünde küçük bir tur atacağı belirtiliyor. Gebze'de bulunan Bilişim Vadisi'ndeki yerli otomobil sunumunu Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürkan Karakaş yapacak.