Yerli otomobil görücüye çıkıyor

Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobilin yürüyen ilk ön gösterimi gerçekleştiriliyor. Hafta başından bu yana her gün yeni detayları Twitter'dan duyurulan 'Türkiye’nin Otomobili'nin ön gösterim aracının tanıtımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de yapılıyor.
#Canlı: Türkiye'nin Otomobili görücüye çıkıyor https://t.co/AUovG1mR7b— AA Canlı (@AACanli) December 27, 2019
Erdoğan, tanıtımın yapılacağı salonda Türkiye'nin geçmiş dönemlerdeki yerli otomobil girişimlerinden olan 'Devrim'le poz da verdi.
Erdoğan, Devrim'le poz verdihttps://t.co/9t5nt9keB6 pic.twitter.com/4pR9U5r4wS— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 27, 2019
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