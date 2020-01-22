NASA'nın Mars'a göndereceği araca isim aranıyor: Oylama süreci başladı

NASA'nın Mars'ta görev yapacak yeni aracı için geri sayım devam ediyor. Uzay ajansı çalışmalarını sürdürürken aracın adının belirlenmesi için yeni bir kampanya başlattı. Finale kalan 9 isim arasından dünya çapında bir oylama ile aracın yeni adı seçilecek.

NASA, geçen yıl herkese adını Mars'a gönderme fırsatı sunmuştu. Dünyanın her köşesinden 10 milyon 900 bin kişinin isim yazdırdığı kampanyada Türkiye, 2 milyon 528 bin 844 kişinin katılımıyla Mars'a en çok isim gönderecek ülke olmuştu.

Tr’den 2,5 milyon isim göndererek damga vurduğumuz #Mars2020’nin yeni adı, okullararası isim yarışmasında finale kalan bu 9 isimden biri olacak. Ben “Vision” seçtim ama siz de oyunuzu verin. Madem en çok Tr’den isim gidiyor, roverin adını da siz verin🥰🚀 https://t.co/qmmUTDJL2H — Umut Yildiz (@umutayildiz) January 21, 2020

​Umut Yıldız, Türkiye'nin 2.5 milyon kişilik başvuruyla sürece damga vurmasını sağlayan bir isimdi. NASA, daha önce de olduğu gibi aracın adı için ABD'de bir oylama yaptı. Önerilen isimlerden 9'u finale kaldı. Uzay ajansı şimdi de bu 9 isim arasından birini belirlemek dünya çapında oylama başlattı.