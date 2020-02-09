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13:55 09 Şubat 2020
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi için yola çıkan heyeti uğurladı

    Bakan Varank, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi için yola çıkan heyeti uğurladı

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    4. Ulusal Antarktika Bilim Seferine katılan Türk heyeti, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenle uğurlandı. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 24 kişilik sefer ekibinin uzun ve meşakkatli bir yolculuğa çıkacağını söyledi.

    Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinesinde gerçekleşecek olan 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenle uğurlandı.

    Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antarktika'ya düzenlenecek 4. Ulusal Bilim Seferi kapsamında 24 kişilik sefer ekibinin uzun, heyecanlı ve meşakkatli bir yolculuğa çıkacağını söyledi.

    Antarktika kıtasının herhangi bir ülkenin yönetimi altında olmadığını hatırlatan Varank, "Kıtanın idaresi, Antarktika Anlaşması'na üye danışman ülkelerin oylarıyla yürütülüyor. Biz bu anlaşmaya 1995 yılında gözlemci statüsüyle taraf olduk. Nihai hedefimiz, danışman ülke konumuna geçerek kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır" dedi.

    'Antarktika’ya misafir değil adeta ev sahibi olarak gidiyoruz'

    Bu hedefe ulaşmak için sorumluluklarını yerine getirmek üzere 2017 yılından bu yana çalışmalarına hız verdiklerini vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

    "Öncelikle, Antarktik Araştırmalar Bilimsel Komitesi'ne üye olduk. Antarktika Çevre Koruma Protokolü'nü kabul ettik. Hepsinden daha da önemlisi, her yıl kesintisiz bir şekilde bilim seferleri düzenlemeye başladık. Bu sayede, literatüre kazandırdığımız bilimsel yayınların yanı sıra birçok bilimsel çalışmanın yayın hazırlıkları da sürüyor. Geçen sene kıtadaki geçici bilim yerleşkemizi kurduk. Dolayısıyla bu seferde, Antarktika’ya misafir değil, adeta ev sahibi olarak gidiyoruz."

    ‘3 farklı Küresel Seyir Uydu Sistemi sayesinde konum doğrulaması yapabileceğiz’

    Mustafa Varank, geçici üssün 1 ay süreyle araştırmacılara hizmet vereceğini, sefer ekibinin yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında olmak üzere 3 ana kategoride 15 proje yürüteceğini bildirdi.

    Yürütülecek projelerden birinin önemine değinen Varank, "Antarktika'ya kuracağımız 3 farklı Küresel Seyir Uydu Sistemi sayesinde konum doğrulaması yapabileceğiz. Ayrıca, sistemlerimizden birisi doğrudan uluslararası ağa dahil edilecek. Atacağımız bu adımla, İngiltere ve Amerika'yla da iş birliğimiz başlamış olacak. Deniz tabanını haritalama çalışmalarımız da devam edecek. Ayrıca, sefer ekibinin kıtadaki çalışmalarını ve yaşanan zorlukları da bir belgeselle ölümsüzleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

    Varank, seferde elde edilecek verilerin uluslararası bilimsel yayınlarla tüm dünyaya açılacağını dile getirerek, "4. Bilim Seferi'miz kapsamındaki araştırmalar sayesinde kıtadaki fiziki varlığımızı perçinleyecek kalıcı Türk Antarktik Bilim Üssü çalışmalarında son aşamaya geçmiş olacağız" dedi.

    Seferin Cumhurbaşkanlığı'nca himaye edildiğini, seferi TÜBİTAK bünyesinde yeni kurdukları Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün koordine edeceğini bildiren Varank, şunları kaydetti:

    "Antarktika'yla ilgili çalışmaları bundan sonra tek bir merkezden ve daha kurumsal bir yapıda enstitümüz sürdürecek. Ülkemizin kıtadaki çıkarlarını koruyacak, muadil kurum ve kuruluşlarla iş birliklerini geliştirecek. TÜBİTAK, ilk defa geçtiğimiz sene tüm Türkiye'ye açık sefer-odaklı bir çağrı yayınladı. Gelen başvurular titizlikle değerlendirildi ve özgün değeri en yüksek çalışmalar kabul edildi. Bundan sonraki çağrıları da TÜBİTAK aracılığıyla yapmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla konuya ilgi duyan ve çalışmalarını derinleştirmek isteyen tüm araştırmacılarımızı bu çağrıları yakından takip etmeye davet ediyorum."

    ‘TEKNOFEST'in Gaziantep'te düzenleniyor olması tesadüf değil’

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Antarktika bilim üssü projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliği ile hayata geçtiğini ve projenin çocuklar tarafından da sahiplenilmesini önemsediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

    "İşte bu sebeple sefere katılan Canan öğretmenimiz, sahadaki çalışmaları kendi perspektifiyle yorumlayacak, kıtayı, yapılan araştırmaları ve gözlemlerini öğrencilere anlatacak, geleceğin bilim insanlarına ilham verecek. Heyetimizin akademi ayağında, Karadeniz Teknik, Marmara, Yıldız Teknik, İstanbul Teknik, Kırklareli, Ege, İstanbul Medeniyet ve İstanbul üniversitelerinden akademisyenlerimiz bulunuyor. Harita Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden üst düzey araştırmacılar da sefer ekibinin bir parçası.

    Penguen - Antarktika
    © AA /
    Türk ekibi Antarktika'ya ayak bastı
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    Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin ve Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürümüz Sayın Burcu Özsoy da sefer ekibini Antarktika'ya kadar yalnız bırakmayacak. King George Adası'na kadar ekibe iştirak edecekler. Kendileri sayesinde, bilimde kadın dayanışmasının çok güzel bir örneğini göreceğiz. Herkes Fatma Hanım’ın siyasetçi kimliğini bilir. Ama kendisi, aynı zamanda kimya ve metalürji alanında yükseköğretim derecesine sahip. Teknoloji konularına özel bir merakı var. Bu yıl TEKNOFEST'in Gaziantep'te düzenleniyor olması tesadüf değil. Burcu hocamızsa, jeodezi ve fotogrametri alanında ülkemizin sayılı akademisyenlerinden bir tanesi. Bundan önceki 3 seferimizin de ekip lideriydi, bu sefer ile 6. Kez Antarktika'ya ayak basacak. Bu iki ismin ekibe eşlik ediyor olmaları, moral vermenin yanı sıra aslında ülkemizdeki gençlere ve kadınlara güçlü bir mesaj veriyor. Bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarına özellikle genç kızlarımızın daha yoğun bir şekilde yönelmesini istiyoruz. Umuyorum ki, onların attıkları bu adımlar genç kardeşlerimize, kızlarımıza umut olacak, onları bilime ve teknolojiye teşvik edecek."

    ‘Beyaz Kıta'da önemli çalışmalar yapacak’

    Mustafa Varank, kutup araştırmalarının dünyanın geçmişine olduğu kadar geleceğine de ışık tutan bir nitelik taşıdığını vurgulayarak, "Kutuplar konusunda yaptığımız bu atılımla, bilimsel araştırmalarda öne çıkmak ve küresel vizyonumuzla adımızdan söz ettirmek istiyoruz. Bu vesileyle 4. Ulusal Bilim Seferi'mize sponsor olan Türk Hava Yolları'na, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne, TÜRKSAT'a ve İGA Havalimanı İşletmesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.

    Varank, sefer ekibinin birazdan ailelerine veda edip 15 bin kilometrelik zor ve cesaret isteyen bir yolculuğa çıkacağını belirterek, ekibin şanlı Türk bayrağını gururla dalgalandığı Beyaz Kıta'da önemli çalışmalar yapacağına yürekten inandığını söyledi.

     

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    Etiketler:
    Fatma Şahin, Mustafa Varank, Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi, Antarktika, Tören, İstanbul Havalimanı, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi
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