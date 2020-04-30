NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere ismini lise öğrencisi verdi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'a göndermeyi planladığı helikoptere ismini Alabamalı bir lise öğrencisi verdi.

NASA'dan yapılan açıklamada, Alabama'nın Northport kentinde Tuscaloosa Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Vaneeza Rupani'nin ajansın helikoptere isim vermek için düzenlediği kompozisyon yarışmasını kazandığı bildirildi.

Ajansın kızıl gezegene göndereceği helikoptere Rupani'nin kompozisyonunda önerdiği ‘Ingenuity’ (Hüner) ismi verildi.

Rupani kompozisyonunda, "Gezegenler arası seyahatin önündeki zorlukların üstesinden gelmek için çok çalışan insanların dehası ve hüneri, hepimizin uzay keşfinin mucizelerini deneyim etmemizi sağlayan şey. Hüner, insanların muhteşem şeyler başarmasına ve ufkumuzu evrenin ucuna kadar genişletmemize imkan tanıyan şey" ifadesini kullandı.

© NASA. NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere Rupani'nin önerdiği ‘Ingenuity’ (Hüner) ismi verildi.

Mars'a gönderilecek helikopter için isim önerisinde bulunan öğrencilerin NASA'ya 28 bin kompozisyonla başvuruda bulunduğu kaydedildi.

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, yarışmanın finalistlerinden gelen isim önerilerinden, Mars'a heyecan verici misyonlarını çok iyi temsil edecek bir tane seçtikleri için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gezginci araç Perseverance ve helikopter Ingenuity'nin temmuz ayında Mars'a gönderilmesi ve Şubat 2021'de kızıl gezegenin Jezero Krateri'ne inmesi planlanıyor.

Azim anlamına gelen Perseverance'a da ismi, 7. sınıf öğrencisi Alexander Mather tarafından önerilmişti.