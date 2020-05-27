SpaceX, kötü hava koşulları nedeniyle uzaya astronot göndermeyi erteledi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve SpaceX işbirliğiyle bugün Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na yönelik fırlatma işlemi hortum uyarısı nedeniyle ertelendi.
NASA'dan yapılan duyuruda, fırlatma işleminin 30 Mayıs Cumartesi günü, yerel saatle 15.22'ye ertelendiği bilgisi paylaşıldı.
🌩️ No launch for today - safety for our crew members @Astro_Doug and @AstroBehnken is our top priority.— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 27, 2020
We'll try, try again to #LaunchAmerica on Saturday with liftoff at 3:22pm ET. NASA TV will begin coverage at 11 am. Join us again virtually: https://t.co/LO1sJwia2G
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) geçtiğimiz saatlerde Florida eyaletindeki Brevard County için hortum uyarısında bulunmuştu.
Crew Dragon Kapsülü Falcon 9 roketiyle Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde fırlatılacak. SpaceX'in ilk insanlı seferi olacak uçuş, aynı zamanda NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana ABD'nin gerçekleştirdiği ilk insanlı uzay seferi olma özelliği taşıyor.
NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'nın ortak projesi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.
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