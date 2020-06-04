Telefonunuzun dinlenip dinlenmediğini nasıl anlarsınız?

Rus uzman Denis Kuskov'a göre telefon kendiliğinden açılıp kapanıyorsa, uyku modunda bile çok fazla ısınıyor ve batarya çabuk bitiyorsa söz konusu telefon dinleniyor olabilir. Telefonun sahibi yüklememiş olsa dahi arka planda çalışan bir program bunlara yol açabiliyor.

Rus uzman Denis Kuskov, sahibi tarafından yüklenmeyen program ve uygulamaların telefonun dinlendiğini gösterdiğini söyledi.

TelecomDaily’nin bilgi ve analitik ajansı direktörü Denis Kuskov, sahibi tarafından yüklenmeyen, ancak telefonda bulunan program ve uygulamaların telefonun dinlendiğini gösterdiğini belirtti.

Praim ajansına konuşan Kuskov’a göre, telefonun aniden kendiliğinden açılıp kapanması, uyku modunda bile çok fazla ısınması ve bataryanın çabuk bitmesinin de telefonun dinlendiğinin diğer belirtileri olduğunu ifade etti.

Uzman, hem yasal hem de yasal olmayan farklı telefon dinleme türleri olduğunu ve bunun belirlenmesinin çok zor olduğuna vurgu yaparak, dinleme ekipmanlarının çok pahalı olduğunu kaydetti.

Kuskov, telefonun hızlı deşarjının arka planda çalışan programlar olduğu anlamına gelebileceği ve buna dikat edilmesi gerektiğini önerdi.