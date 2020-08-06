Ay'a ilk adım atan adamın oğlu Mark Armstrong: Babam uzaylıların varlığına inanıyordu

'Bir adam için küçük ama insanlık için büyük bir adım' sözlerinin sahibi Ay'a ilk adım atan astronot Neil Armstrong'un dünya dışı bir yaşam olduğuna inandığı iddia edildi. İddianın sahibi Armstrong'un oğlu Silikon Vadisi'nde yazılım mühendisi olarak çalışan 57 yaşındaki Mark Armstrong.

2012 yılında hayata veda eden Neil Armstrong'un hiçbir zaman dini inancı hakkında konuşmadığını ve diğer astronotların aksine manevi bir deneyim yaşamadığını söyleyen Mark Armstrong, babasının 'insanlığın evrende yalnız olmadığını hissettiğini' söylediğini ifade etti.

Babasının anısına açıklama yapan Armstrong, "Bir kere birinin babama dünya dışı yaşama inanıp inanmadığını sorduğunu ve onun cevap olarak 'inanmamak küstahlık olurdu' dediğini duydum" açıklamasını yaptı.

Mark Armstrong sözlerini şöyle sürdürdü:

"Apollo programı insanlığın inancını yükseltti. Daha iyi bir gelecek için sıkı çalışmanın önemine inanan bir nesle ilham verdi. Bugün dünyanın her yerinden insanlarla konuştuğum zaman hala bunun kanıtlarını görüyorum, onlar kendilerini Ay'a inişin bir parçası olarak hissediyor. Ay'a geri dönüşün artık halka açık olarak forumlarda tartışılmasından ise heyecan duyuyorum."

NASA’nın Ay'a yaptığı Apollo görevleri birçok komplo teorisini ateşledi. Bunlardan biri astronotların dünya dışı yaşamın kanıtlarını bulduğununa yönelik iddialardı. Bu teorinin destekçileri astronotların Ay yolculuklarında dünya dışı yaşama dair bulunan kanıtlar nedeniyle NASA'nın 1972'den sonra insanlı görevler gerçekleştirmediğini iddia ediyor.

Bu iddia 2024 yılına kadar ABD uzay ajansının Artemis Programı kapsamında Ay'a ilk kadın ve ve bir erkek astronot göndermeyi planladığı çalışmaların gerçekleşmesi durumunda çürütülme riskiyle karşı karşıya.

NASA, Avustralya, Kanada, Avrupa ve Japonya'dan ortaklarıyla birlikte insanlı görevin ardından Ay'da sürdürülebilir bir yaşam kurmayı planlıyor.