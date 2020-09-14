Bilim insanları Venüs’te yaşam belirtilerine rastladı

İngiliz ve ABD’li bilim insanlarının Venüs gezegeninin atmosferinde, olası yaşam belirtisine işaret eden biyolojik kökenli olabilecek fosfin maddesi keşfettikleri bildirildi.

Araştırmaya yakın bir kaynağın Sputnik’e aktardığına göre Cardiff Üniversitesi (İngiltere) ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (ABD) bilim insanları, Venüs gezegeninin atmosferinde olası yaşam belirtisine işaret eden biyolojik kökenli olabilecek fosfin maddesi keşfetti.

Sputnik’e açıklama yapan kaynak, “Keşif, Hawaii'deki James Clerk Maxwell Teleskobu ve Şili’deki Atacama Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi (ALMA) radyo teleskopları sayesinde yapıldı. Fosfin parçacıklarının konsantrasyonu milyarda 20 idi” ifadelerini kullandı.

‘Fosfini oksijene ihtiyaç duymayan mikroorganizmalar üretiyor’

Renksiz ve çok zehirli bir gaz olan fosfin, Dünya’da oksijene ihtiyaç duymayan anaerobik mikroorganizmalar tarafından üretiliyor. Geçen yıl Güneş dışı gezegenlerin atmosferlerinde fosfin arayışı, olası bir yaşama işaret edebilecek bir çalışma olarak önerilmişti.

Aynı zamanda fosfin keşfedilişinin otomatik olarak Venüs’te yaşam olabileceği anlamına gelmediğine, zira bu gazın bilinmeyen doğal süreçler sonucu oluşuyor olabileceğine dikkat çeken kaynak, aynı zamanda bilimcilerin şimdiye kadar biyolojik kökeni olmayan fosfinin oluşması için yöntem bulamadıklarını vurguladı.

Kaynak, yeni keşifle ilgili bilgilerin çevirimiçi basın toplantısında açıklanacağını, ardından çalışma ile ilgili bir yazının Nature dergisinde yayınlanacağını sözlerine ekledi.

Venüs’te yaşam olduğuna dair ilk tahmin değil

Venüs'te yaşam olduğuna dair tahminler daha önce de yapılmıştı. Ocak 2012'de, Rusya’da yayınlanan Astronomiçeskiy Vestnik adlı akademik dergide Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü baş araştırmacısı Leonid Ksanfomaliti, ‘Venera-13’ istasyonunun Sovyet iniş modülünün çektiği görüntülerin analizi ile ilgili yayınladığı makalede, resimlerde böcek benzeri canlılar olduğunu düşündüğü birkaç objeye dikkat çekmiş, ancak meslektaşlarının çoğu bunu şüphe ile karşılamıştı.

Şimdi ise Rusya ile ABD, 2027’de Venüs’e inebilecek ve hem yüzeyinde, hem de atmosferinde yaşam izleri arayabilecek Venera-D adlı uzay aracını birlikte üretmenin imkanlarını araştırıyor.