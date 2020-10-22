Rus bilim insanı: Kovid-19 zoonotik enfeksiyona dönüşebilir

Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, Moskova merkezli Valday Tartışma Kulübü’nün özel toplantısında, "İlk koronavirüs dalgasına dış kaynaklı enfeksiyon neden olmuştu, bu enfeksiyon büyük havalimanlarından yayılmıştı. Şu anda yaşanan, yerel enfeksiyon, yani aynı anda farklı bölgelerde milyonlarca farklı merkezler ortaya çıktı ve bu merkezler etrafında halkalı ve vektörel yayılma süreci yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Rus bilim insanı, "Yarını analiz edecek olursak şu tahminde bulunabiliriz. Bu koronavirüs, yapısı nedeniyle çeşitli hücre ve dokulara ‘yapıştığı’ için evcil hayvanlarda, çiftlik hayvanlarında ve insan dışı diğer canlılarda kök salabilir" dedi.

Koronavirüsün zoonotik enfeksiyona dönüşmesi durumunda, Kovid-19 ile mücadele için gereken para ve zamanın, grip virüsüyle savaşmak için her yıl yapılan harcamalar ile aynı seviyeye geleceğini belirten Gintsburg, koronavirüsün zoonotik enfeksiyona dönüşme olasılığının 'pek iç açıcı' bir haber olmadığını, zira insanoğlunun bugüne kadar bu türden hiçbir enfeksiyonu yenemediğini söyledi.