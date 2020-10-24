Rusya, Ay'a dört kişiden oluşan bir mürettebat göndermeyi planlıyor

Roscosmos, Ay’a süper ağır roketleri gönderecek olan iniş-kalkış modülünün dünyanın uydusuna dört kişiden oluşan bir mürettebat ulaştıracağını duyurdu.

Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, "Uzay roket kompleksinin teknik proje aşamasında, 4 kişilik bir mürettebat ve en az 14 gün sürecek insanlı uçuşun gerçekleştirilmesini sağlayacak iniş-kalkış modülüne ilişkin bilimsel ve teknik bir rapor düzenlenecek" denildi.

Eylül ayında Roscosmos, Yenisey roketinin görünümünün teknik projenin geliştirilmesi aşamasında 2019 yılında hazırlanan taslak tasarımın eklenmesiyle değişikliklere uğrayacağını belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2018’in başlarında geliştirilmesi için talimat imzaladığı süper ağır sınıfı taşıyıcı roketlerin ilk kez 2028’de Vostoçnıy Uzay Üssü’nden fırlatılması öngörülüyor.

Daha önce roket ve uzay endüstrisinden bir kaynak, Sputnik’e yaptığı açıklamada Roscosmos’un Yenisey adlı yeni bir süper ağır sınıf taşıyıcı ve onun daha fazla yük taşıma kapasiteli versiyonu olan Don roketini projelendirdiğini belirtmişti.

Roketlerden ilki Dünya yörüngesine en az 100 ton, Ay’a ise 27 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip, onun daha büyüğü olan ikinci roket ise yörüngeye 140 ton, Ay’a da 33 ton taşıyabilecek.

Bu taşıyıcı roketler, Ay’a 20 ton ağırlığındaki Orel pilotlu kargo gemisinin, 27 ton ağırlığındaki Ay iniş-kalkış modülünün ve ağırlıkları 27 ile 32 ton arasında değişen Ay üssünün modüllerinin taşınması için kullanılacak.