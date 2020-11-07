Bilim insanları, nesli tükenmenin eşiğindeki hayvanların yer aldığı Rusya’nın Kırmızı Kitabı’na alınan bu deniz canlılarının Yamal’a nasıl geldikleri ve bundan sonraki rotalarının neresi olacağını araştırıyor.

Sever Press haber ajansı, sayıları bin kadar olduğu tahmin edilen deniz aygırlarının bu bölgede nasıl biraraya geldiklerinin sadece bölge için değil, aynı zamanda yüzgeçayaklıların kendileri için de nadir bir durum olduğunu belirterek, “Ekim 2019'da, morsların aynı anda biraraya gelme rekoru Yamal'da kırıldı. Yamalo-Nenets Özerk Okrugu Kırmızı Kitabı’na göre, Kasım 1986'da yarımadanın yakınında 384 mors görülmüştü” ifadelerine yer verdi.

Deniz Memelileri Bilimsel Araştırma Keşif Merkezi’ne göre, Atlantik morslarının Rus Arktik bölgesinin Peçora Denizi, Novaya Zemlya'nın kuzeyi ve Franz Josef Land gibi bölgelerini tercih ettikleri genel olarak kabul görüyor. Yamal’da geleneksel olarak bu tür hayvanların sürekli kaldıkları alanlar bulunmamakla birlikte, kıyılara kısa süreli çıktıkları gözlemleniyor. Ancak bu yılın ekim ayında, Labıtnangi şehrindeki Arktik Araştırma İstasyonu çalışanları birkaç yüz hayvanın karaya çıktığını belirledi.

Yamal’da deniz aygırlarının yaşadığı büyük bir alan bulundu https://t.co/GyMPm7gSJe pic.twitter.com/G8ZunrmSar — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 7, 2020

Bölgeye giden bilim insanları, aralarında yetişkinlerin yanı sıra farklı yaşlarda yavruların da bulunduğu binden fazla deniz aygırının bazılarına çip taktı. Araştırmacılar, çipler yardımıyla altı ay boyunca hareketlerini izleyecekleri morsların bundan sonraki rotalarını da belirlemiş olacak.

Deniz Memelileri Bilimsel Araştırma Keşif Merkezi’nden yapılan açıklamada, araştırmacıların böylesine büyük bir sürünün böyle bir alanda biraraya gelmesinin nedenlerini belirlemekte zorlandığı, bunun ek bir çalışmayı gerektirdiği kaydedildi.