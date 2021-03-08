NASA: Dünya’da yaşam 1 milyar yıl sonra son bulacak

NASA bilim insanlarından oluşan bir ekip modelleme tekniğiyle yaptıkları çalışma sonucunda, Güneş radyasyonu nedeniyle Dünya'da yaşamın bir milyar yıl sonra yok olacağını saptadı.

"Dünya'da yaşam ne zaman son bulacak?" sorusuna NASA'dan yanıt geldi. NASA'da araştırma yapan bir ekip, artan Güneş radyasyonu nedeniyle Dünya'da yaşamın bir milyar yıl sonra yok olacağını hesapladı.

In 1 Billion Years, Dwindling Oxygen Levels May Suffocate Life On Earthhttps://t.co/Mocrk2imy9 pic.twitter.com/CPhR5igWzp — IFLScience (@IFLScience) March 3, 2021

​Ekip, modellemeyi tam olarak 400 bin defa çalıştırdıklarını ve Güneş’in zaman içinde Dünya’daki oksijeni tüketerek yeryüzünün yaşam için uygun olmayan bir hale geleceğini tespit etti.

NASA ekibi çalışmalarından elde ettikleri verilerle hazırladıkları makalede, Güneş ışınları sebebiyle takvimler 1.000.002,021’i gösterdiğinde Dünya’daki oksijen miktarının canlılar için yaşanamayacak seviyede olacağını ileri sürdü.