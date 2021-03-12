Sanofi ve Translate Bio'nun koronavirüs aşısında insanlar üzerinde denemeler başlıyor

GlaxoSmithKline ve Merck firmalarının ardından geçen yılın en büyük üçüncü aşı üreticisi olan Fransız ilaç devi Sanofi, koronavirüs aşısı kulvarında geri kaldığı yarışta rakipleriyle arayı kapatmaya çalışıyor.
Birinci ve ikinci faza ait ilk sonuçların yılın üçüncü çeyreğinde gelmesi bekleniyor.
Today we announce the start of the Phase 1/2 clinical trial for our #COVID19 mRNA vaccine candidate developed in partnership with @TranslateBio. This is an important step forward in helping protect people across the globe. https://t.co/vyL4vTd0Ta#SanofiActs pic.twitter.com/rdKuPI6pP1— Sanofi (@sanofi) March 12, 2021
Pfizer- BioNTech ve Moderna'nın halihazırda kullanımda olan aşıları da mRNA teknolojisine dayalı.
Sanofi, İngiltere merkezli GSK ile de mevsimsel grip aşılarından biri ile aynı rekombinant protein bazlı üretim teknolojisini kullanan bir diğer koronavirüs aşısı üstünde çalışıyor ama söz konusu aşı, çalışmalar planlanan takvimin çok gerisinde kaldığı için ikinci plana itilmiş durumda.
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