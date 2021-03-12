Sanofi ve Translate Bio'nun koronavirüs aşısında insanlar üzerinde denemeler başlıyor

Koronavirüs aşısı yarışına bir diğer aday daha katılıyor. İlk aşı girişiminde işler istediği gibi gitmeyen Fransız ilaç devi Sanofi, ABD merkezli Translate Bio ile geliştirdiği aşıda ise insan denemelerine geçti. İlk sonuçların yılın üçüncü çeyreğinde gelmesi bekleniyor.

GlaxoSmithKline ve Merck firmalarının ardından geçen yılın en büyük üçüncü aşı üreticisi olan Fransız ilaç devi Sanofi, koronavirüs aşısı kulvarında geri kaldığı yarışta rakipleriyle arayı kapatmaya çalışıyor.

Sanofi, ABD merkezli Translate Bio firmasıyla geliştirdiği koronavirüs aşısının insanlar üstünde denenmeye başlanacağını duyurdu. Sanofi'nin üzerinde çalıştığı ikinci koronavirüs aşısı olan ve mRNA (mesajı RNA) teknolojisi kullanılan bu aşının insan denemelerinekatılacak. Katılımcılarayapılacak. Doz sayısınıda görüşülen konular arasında.

Birinci ve ikinci faza ait ilk sonuçların yılın üçüncü çeyreğinde gelmesi bekleniyor.

Today we announce the start of the Phase 1/2 clinical trial for our #COVID19 mRNA vaccine candidate developed in partnership with @TranslateBio. This is an important step forward in helping protect people across the globe. https://t.co/vyL4vTd0Ta#SanofiActs pic.twitter.com/rdKuPI6pP1 — Sanofi (@sanofi) March 12, 2021

​Pfizer- BioNTech ve Moderna'nın halihazırda kullanımda olan aşıları da mRNA teknolojisine dayalı.

Sanofi, İngiltere merkezli GSK ile de mevsimsel grip aşılarından biri ile aynı rekombinant protein bazlı üretim teknolojisini kullanan bir diğer koronavirüs aşısı üstünde çalışıyor ama söz konusu aşı, çalışmalar planlanan takvimin çok gerisinde kaldığı için ikinci plana itilmiş durumda.