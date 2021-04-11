ABD’li bilim insanı Bill Nye: Gagarin'in uzaya uçuşu internet dahil birçok teknolojinin gelişmesine katkıda bulundu

ABD Kaliforniya merkezli bilim cemiyeti Planetary Society Başkanı Bill Nye, dünyanın ilk insanlı uzay uçuşunun gerçekleştirilmesinin 60. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Gagarin’in uzaya uçuşunun internet dahil birçok teknolojinin gelişmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Gagarin’in uzaya uçuşunun ‘dünyayı en güçlü şekilde etkilediğine’, uzay endüstrisi alanında SSCB ile ABD arasındaki rekabetin ise internet dahil olmak üzere birçok teknolojinin gelişmesine katkıda bulunduğuna dikkat çeken Nye, “Uzay yarışı, Yuriy Gagarin'in uçuşu sayesinde günümüzde internet var” ifadelerini kullandı.

Nye, önümüzdeki günlerde NASA'nın Perseverance uzay aracı ile Mars’a ulaştırılan Ingenuity helikopterinin Mars'ta ilk uçuş testlerini gerçekleştirmeyi planladığını ve bu atılımın da ‘uzay yarışı’ ve Gagarin'in uçuşu olmadan gerçekleşmeyeceğini hatırlattı.

ABD’li bilimci, “Gagarin uçmaya karar vermek için olağanüstü cesarete sahip olmalıydı” vurgusunu yaptı.

1980’de Carl Sagan, Bruce Murray ve Louis Friedman adlı ABD’li bilim insanları tarafından kurulan Planetary Society bugün uzay keşiflerini destekleyen dünyanın en büyük kuruluşlarından biri. Planetary Society temsilcileri ABD’li federal yetkililer, NASA ve yasa yapıcıları ile işbirliği yaparak faaliyetlerini sürdürüyor.

Rusya bu yıl, ilk insanlı uzay uçuşunun 60. yıldönümünü kutluyor. 12 Nisan 1961’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) vatandaşı Yuri Gagarin, dünyanın ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirerek uzaya giden ilk kozmonot unvanına sahip oldu.

1962 yılından beri Rusya’da her yıl Kozmonotluk Günü olarak, 1969 yılından itibaren ise, dünyada Uluslararası Havacılık ve Kozmonotluk Günü 12 Nisan’da kutlanıyor. Ayrıca, 2011 yılında, Birleşmiş Milletler bugünü Uluslararası İnsanlı Uzay Uçuşu Günü olarak ilan edildi.

Evvelki gün iki kozmonot ve bir astronottan oluşan bir ekip, Kazakistan2daki Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz-2.1a taşıyıcı roketle dış yüzeyine Yuriy Gagarin’in portresinin yerleştirildiği ve adının verildiği Soyuz MS-18 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) fırlatılmıştı.