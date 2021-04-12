Gagarin’in uçuş talimatları yayınlandı

Dünyanın ilk kozmonotu Yuriy Gagarin’in 60 yıl önce bugün gerçekleştirdiği uzay yolculuğu için hazırlanan talimatlar Gazeta.ru sitesinde yayınlandı. Belgede kozmonotun uzay giysisini nasıl giyeceği ve ne zaman yemek yiyeceğine ilişkin bilgiler yer aldı.

Gagarin tam 60 yıl önce bugün Vostok uzay aracıyla dünyanın ilk insanlı uzay yolculuğunu gerçekleştirdi. Bugünün Rusya’da Kozmonotlar Günü olarak kutlanması vesilesiyle, Gazeta.ru sitesinde Gagarin’in uzay yolculuğu için hazırlanan talimatlar yayınlandı.

‘Uzay aracı Vostok-3A’nın Çalıştırılması ve Kontrolüne İlişkin Talimatlar’ isimli belgede, fırlatma öncesi hazırlıklardan Dünya’ya dönüş sürecine kadar, uzay görevinin tüm aşamalarında gerçekleştirilecek eylemlerle ilgili açıklamalar bulunuyor.

Uzay giysisiyle ilgili olarak bacakların, daha sonra kolların tulumun sağ ve soldaki ilgili bölümlerine sokulması ve kask takılması gerektiği belirtiliyor.

Belgeye göre, Gagarin’in Moskova radyosunun ikinci programını açması, yörüngeye girdikten sonra net olarak belirlenmiş aralıklarda yiyecek tüketmesi gerekiyordu.