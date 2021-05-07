İlk Roma imparatoru Augustus'un 2 bin yıllık mermer büstü bulundu

İtalya'nın Molise bölgesinin güneyindeki Isernia kasabasında Roma İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı Augustus'un 2 bin yıllık mermer büstü gün yüzüne çıkarıldı.
A 2,000-year-old marble head of Augustus, Rome's first emperor, has been discovered in Isernia, an Italian town in the south central region of Molise https://t.co/Xr2CRQd263— CNN (@CNN) May 7, 2021
Bölge yetkililerinden Maria Diletta Colombo'nun verdiği bilgilere göre 35 santimetrelik büst M.Ö. 20- M.S. 10 yılları arasında bir dönemde yapıldı.
Büstün 2 metreden uzun bir heykelin baş kısmı olduğu sanılıyor. Büstün yapıldığı Lunigiana mermerini, İtalyan Rönesans sanatçısı Michelangelo'nun da eserlerinde kullandığı biliniyor.
Keşif sonrası bazı meslektaşlarının sevinç gözyaşları döktüğünü söyleyen Colombo bunun hiç unutmayacağı bir an olduğunu belirtti.
Ancient marble head discovered under Italian town's 2,000-year-old city walls is identified as Rome's first emperor Augustus https://t.co/y4lLVolCtS— Daily Mail Online (@MailOnline) May 6, 2021
Antik dönemde Aesernia olan ve Samnitler halkına ev sahipliği yapan Isernia, daha sonra Roma İmparatorluğu'nun bir parçası haline geldi. 2. Dünya Savaşı'nda kısmen zarar gören kasaba yeniden inşa edildi.
Bugün İngiltere'nin bulunduğu bölgeden Mısır'a kadar geniş bir imparatorluk kuran Augustus'un ölüm döşeğinde "Roma'yı tuğlalar içinde buldum, mermerler içinde bırakıyorum" dediği rivayet ediliyor.
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