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    Kayseri Erciyes Üniversitesi-yerli aşı-koronavirüs

    Yerli aşının Faz-3 aşamasında 'plasebo' yerine Sinovac kullanılacak

    © DHA
    Bilim
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    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (127)
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    https://tr.sputniknews.com/bilim/202105171044522391-yerli-asinin-faz-3-asamasinda-plasebo-yerine-sinovac-kullanilacak/

    Türkiye'de geliştirilen yerli aşılar arasında insan deneylerine ilk başlanan ve Faz-1 ile Faz-2 aşaması tamamlanan Kovid-19 aşısının Faz-3 aşamasında plasebo yerine Sinovac aşısı kullanılacak. Böylece, ERÜ'de koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşının etkinliğinin yanında Çin aşısına göre de koruyuculuğu karşılaştırılmış olacak.

    Kayseri Erciyes Üniversitesi'nce (ERÜ) bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen Kovid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı.

    İnaktif aşının Şubat ayında başlayan Faz-2 çalışması ise 9 Nisan'da tamamlandı. 250 gönüllü üzerinde yapılan Faz-2'nin raporlama çalışmasında ise son aşamaya gelindi. Bu ay sonunda yerli aşının Faz-3 çalışmasının başlaması planlanıyor.

    Yerli aşının Faz-3 aşamasında gönüllülerin bir kısmına plasebo (boş aşı) yerine Türkiye'de yaygın kullanımda olan Çin'in Sinovac aşısı kullanılacak. Çalışmada gönüllü olacak benzer gruptaki kişilerin bir kısmına yerli aşı bir kısmına ise Sinovac aşısı uygulanacak. Böylece yerli aşının etkinliğinin yanında aynı şekilde inaktif olan Sinovac aşısına karşı da koruyuculuğu karşılaştırılmış olacak. Aynı zamanda Faz-3 aşamasında gönüllü olan herkesin aşılanması da sağlanacak.

    'Bir gruba da BioNTech aşısı verebilirsiniz'

    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanlığı’nın bu kararını Demirören Haber Ajansı’na (DHA) değerlendirdi:

    "Biz neticede Sinovac benzeri bir inaktif aşı yapıyoruz. Başka bir inaktif aşı ile karşılaştırmak kabul edilebilir bir yöntem. Hatta elinizde aşı var ise bir gruba da BioNTech aşısı verebilirsiniz. Faz-3 çalışmalarında on binlerce vaka kullanmak zorundasınız, her gruba 30-40 bin aşı uygulamanız lazım. Vaka sayısının azalması güvenilirliğini azaltır.”

    'Ben olsam ilk plasebo ile karşılaştırırım, Sinovac ile yapmak çok doğru değil'

    Prof. Dr. Ceyhan, öte yandan kişisel fikrinin yeni çıkan bir aşının daha çok plasebo ile karşılaştırılması gerektiği yönünde olduğunu da vurgulayarak, şunları söyledi:

     "Yani bir aşı geliştirdiniz ve ilk defa kullanılacak. Burada sizin önce ispatlamanız gereken bu aşının etkin olup olmadığı. Biz önce yeni çıkmış bir üründe plasebo ile yapılmış çalışmaları tercih ederiz; çünkü etkinliği bilinmiyor. Ancak bir süre kullandıktan sonra 'Sinovac mı etkili bu mu etkili, etki farkı var mı' diye merak ediyorsak, Sinovac ile karşılaştırarak bir çalışma yaparız. Ben olsam ilk Faz-3 çalışmasını plasebo ile karşılaştırarak yaparım. Kullanıma başlayıp, ruhsat aldıktan sonra başka bir aşıyla karşılaştırılabilir. 'İki soruya aynı anda cevap bulalım' diye Faz-3 çalışmasını Sinovac ile yapmak çok doğru değil."

    'Sonuçların güvenilir olması için 100 binin üzerinde gönüllü olmalı'

    Prof. Dr. Ceyhan, üretilen aşının etkinlik oranını tespit etmek ve hangi aşının daha etkin olduğunu belirlemek için plasebo, Sinovac ve yerli aşı grubu şeklinde 3 grup da oluşturulabileceğini belirtti. Ceyhan, "Sonuçların güvenilir olması için, 100 binin üzerinde gönüllü olması lazım" diye konuştu.

    Prof. Dr. Ceyhan, yerli aşının seri üretime geçip, başka ülkelere satılması yönünde bir hedef varsa Sinovac ile yapılan araştırmaların yeterli olmayacağını kaydetti.

    Yerli aşının, Faz-3 aşaması tamamlandıktan sonra sonbahar gibi acil kullanım onayı alarak yaygın kullanımına başlanacağı belirtildi.

    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (127)
    Etiketler:
    Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Sinovac, Kovid-19, Yerli aşı, Koronavirüs aşısı
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