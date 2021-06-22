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    İngiliz bilim insanı: 'Homo Sapiens’e Giden Yol' diyagramı yanlış, kitaplardan çıkarılması lazım

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    Bilim insanı Rutherford, maymundan başlayarak ayağa kalkan insana dönüşen evrim diyagramının evrim teorisine zarar verdiğini, biyoloji kitaplarından çıkarılması gerektiğini savundu. Evrimin her zaman düz bir çizgide ilerlemediğiniifade eden Rutherford, insanların kendilerini evrimin zirvesi olarak görmesinin kibirli bir bakış olduğunu belirtti.

    İngiliz genetik uzmanı Adam Rutherford, bir maymun figüründen başlayarak dik bir insana dönüşen ünlü ‘Homo Sapiens’e Giden Yol’ adlı evrim diyagramının evrim hakkında birçok şeyden daha fazla yanlış şeyi gösterdiğini ve biyoloji kitaplarından çıkarılması gerektiğini söyledi.

    İngiltere’de University College London’da görev yapan Rutherford, Cheltenham Bilim Festivali’nde yaptığı konuşmada, ‘bir maymunla başlayan ve sakallı beyaz bir adama doğru yavaş yavaş dikleşen insan çizgisi’ imajının evrim bilimini anlamak için zararlı olduğunu söyledi.

    'Tek dileğim olsa onu tüm kayıtlardan silerdim'

    Diyagramın 'yönlü bir gelişmişlik ve zekaya' işaret ettiğini belirten Rutherford, "1965 yılında bir ders kitabından alınmış. Eğer tek dilek hakkım olsa onu tüm kayıtlardan silerdim" dedi.

    Diyagramdaki görüntünün evrimin bir yönü olduğunu gösterdiğini belirten Rutherford, şu değerlendirmede bulundu:

    • "Maymun benzeri atalarımızın olduğunu, dik yürümeye başladıklarını ve sonunda biz olduklarını, Çok güzel, düzgün bir çizgide gittiğini gösteriyor.
    • Evrim hiç de bu şekilde çalışmaz. O sırada içinde olduğumuz çevresel alanı işgal etmek için evrimleşiriz
    • Gelecekte oldukça kolay bir şekilde tamamen farklı bir şekle dönüşebiliriz veya dört ayak üzerinde yürümeye geri dönebiliriz. Evrim tam da böyle işliyor.

    Evrimin her zaman düz bir çizgide ilerleyici ve geliştirici bir durum olmadığına dikkat çeken Rutherfod, tüm organizmaların çevre şartlarına adapte olduklarını vurgulayarak, insanların kendilerini evrimin zirvesi olarak görmesinin kibirli bir bakış olduğunu belirtti.

    Bu diyagramın hala geniş çapta dolaşımda olmasının 'evrendeki en büyük suç' olmasa da 'bunun yanlış bilgi verici' bir şey olduğunu ifade eden Rutherfod, şunları söyledi:

    "Ayrıca evrmin yolunu bildiğimizi de ima ediyor. Neandertaller ile bizim aramızdaki ilişki, yani onların atalarımız olması dışında, atalarımızın ne olduğunu gerçekten bilmiyoruz."

    ‘Homo Sapiens’e Giden Yol’ adlı evrim diyagramı, 20 milyon yıl önce yaşayan ‘Pliopithecus’ adlı primatla başlayarak, 14 ayrı primat figürünün ardından ‘modern insan’la bitse de basitleştirilmiş bir versiyonu da yaygın olarak birçok yayında görülebilir.

     

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