Bilim Kurulu üyesi Yavuz: Hastalık geçirenlerde tek doz mRNA aşısı yeterli

2 doz coronavac aşısı olanlarda 3.dozla ilgili gerekçe: 1)Şu ana kadar yapılan çalışmalarda COVID-19’a karşı korunmayı en iyi gösteren belirtecin, infeksiyonu geçirerek veya aşıyla elde edilmiş nötralizan ab seviyesi olduğu belirlenmiştir. https://t.co/I2unyvaS0G