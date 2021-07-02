İtalya’da 3 bin yıllık 'sonsuzluk havuzu'

Kuzey İtalya’da ortaya çıkartılan ahşap havuzun 3 bin yıllık olduğu belirlendi. Arkeologlar havuzun su ritüelleri için kullanılmasının yanı sıra ‘başka diyara açılan kapı’ izlenimi vermek için gökyüzünü yansıtacak şekilde kurulduğu görüşünde.

Daily Mail’ın haberine göre tortu testleri sonucunda 3 bin yıllık olduğu açığa çıkan üç bin yıllık meşe havuzun Bronz Çağı’nda su ritüelleri için kullanıldığı düşünülüyor. Üst üste iki hazneden oluşan meşe odunu ‘sonsuzluk havuzu’, ibadet edenlere farklı bir diyara açılan kapı görünümü vermek için göğü yansıtıyordu.

Alp ve Apenin Dağları arasındaki Po Ovasında bulunan havuza İtalyanca adak havuzu anlamına gelen ‘Noceto Vasca Votiva’ deniyor.

Wooden structure dated by dendrochronology to 1436-1428 BCE discovered near Parma, Italy, 2004 may have been a Bronze Age "infinity pool" that reflected the sky during religious rituals to give onlookers the impression they were looking into another realm. https://t.co/9mrnoHSF5f pic.twitter.com/E8wUDl2q5g — European Association of Archaeologists (@archaeologyEAA) July 1, 2021​

Cornell Üniversitesi öncülüğünde arkeoloji ekibi ayrıca haznenin dibinde seramik tas ve figürlerin yanı sıra taş, ahşap ve organik eşyalar buldular. Bu buluntuların ritüellerde adak olarak kullanıldığına inanılıyor.

En son çalışmaları yöneten Cornell Üniversitesi profesörü Prof. Dr. Stuart Manning, ikihavuzun yapımları arasında on yıl fark olduğunu ve toplumsal değişim sırasında yapıldıklarını düşünüyor.

Prof. Dr. Manning “Yüzlerce yıl tek bir yaşam tarzı hüküm sürerken sayıca daha az ve büyük yerleşimlere geçiş, daha çok ticaret, tekstil gibi belirli alanlarda uzmanlaşma ve defin alışkanlıklarında değişiklikler gözlenmeye başlanıyor. Toplumsal örgütlenmede büyük çaplı değişimlerde gereksiz anıtlarla karşılaşılabiliyor. Mısır’da ilk devletler kurulurken piramitlerle karşılaşıyoruz. Stonehenge, Güney İngiltere’de büyük değişiklikleri işaret ediyor. Noceto, Stonehenge boyutunda olmasada birçok benzerlikler gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar haznenin kenarlarında su çıkışı için kanal olmamasından yola çıkara havuzun rezervuar olma olasılığını ihtimal dahilinden çıkardı.