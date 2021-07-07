Araştırma: Su ekosistemlerine karışan uyuşturucular balıkları bağımlı yapıyor

Çekya'da gerçekleştirilen bir araştırma, insanlar tarafından su giderlerine atılan uyuşturucuların balıkları bağımlı yaptığını ortaya koydu.

Çekya'da bilim insanları, uyarıcı ve halüsinasyon özelliği olan metamfetaminin su ekosistemlerine sızmasının sonuçlarını incelemek için bir araştırma gerçekleştirdi.

Yüksek derecede bağımlılık yapan metamfetamin, atık su arıtma tesislerinden yapılan deşarjlar nedeniyle birçok tatlı su habitatına sızabiliyor.

Araştırmaya göre, tatlı su ekosistemlerine sızan metamfetamin, balıklarda 'bağımlılığa' neden olduğu gibi yoksunluk semptomlarına da yol açabiliyor.

8 hafta süren araştırmada bilim insanları, deney grubundaki 30 alabalığı tatlı sularda ölçülen seviyede metamfetamin bulunan akvaryuma, kontrol grubundaki diğer 30 balığı ise herhangi bir ek madde bulunmayan akvaryuma koyarak gözlemledi.

Daha sonra her iki grubu da ortak bir akvaryuma alan araştırmacılar, deney grubundaki balıkların diğerlerine göre daha uyuşuk olduklarını, bu balıkların kaygı bozukluğu ve yoksunluk belirtileri gösterdiklerini gözlemledi.

Çalışmanın ikinci bölümünde ise tüm balıklar metamfetaminle karıştırılmış suya konuldu ve daha önce metamfetaminli suda kalan balıkların kimyasalın yoğun olduğu bölgede toplaştıkları gözlemledi. Bilim insanları bu davranışın da bağımlılık işareti olduğunu belirtti.

Prag'daki Çek Yaşam Bilimleri Üniversitesi'nde ekolojist olan baş araştırmacı Pavel Horky, ekibinin bulgularının 'kentsel bölgelerde yaşayan türler üzerindeki beklenmedik baskı' örneği olduğunu söyledi.

Horky, tatlı su ekosistemlerindeki metamfetamin kontaminasyonunun nispeten düşük olduğunu, ancak yine de ekosistem üzerinde derin etkileri olabileceğinden, bulguların rahatsız edici olduğunu belirtti.