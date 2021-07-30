'Nauka' modülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla bağlandı

'Nauka' isimli çok amaçlı laboratuvar modülü, üretildiği günden bu yana süren 14 yıllık bekleyiş ve 8 günlük uçuşun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlendi.

Araç, UUİ'nin diğer Rus modülü Zvezda'ya otomatik olarak bağlandı.

'Nauka', son 11 yılda UUİ'ye gönderilen ilk Rus modülü oldu. En son 2010'da 'Rassvet' adlı küçük araştırma modülü gönderilmişti.

'Nauka' modülü, kozmonotların hayatını daha da rahat yapmak için geliştirildi. Modülde, UUİ'nin Rusya bölümünde üçüncü olacak kamara bulunuyor. Bugüne kadar 3 Rus kozmonottan biri ABD bölümünde gecelemek zorunda kalıyordu. Modülde ayrıca, 'Zvezda'dakine ek ikinci tuvalet bulunuyor.

CONTACT CONFIRMED of the #Nauka Multipurpose Laboratory Module with the nadir port of the Zvezda Service Module of the International @Space_Station.



The latching process begins now… pic.twitter.com/mL0nOcCWER — РОСКОСМОС (@roscosmos) July 29, 2021

Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (Roscosmos) verdiği bilgiye göre 'Nauka', istasyonun en ağır Rus modülü olacak. İstasyonun en ağır modülü, Japonya'ya ait 'Kibo' iki bölümden oluşuyor.

Roscosmos’un açıklamasında, kenetlenme gerçekleştikten yaklaşık 3 saat sonra, kozmonot Oleg Novitskiy ve Petr Dubrov’un ‘Nauka’ya girerek kargoyu boşaltacağı belirtiliyor.

Modülün istasyona entegrasyonu 6-7 ay sürecek, bunun için 10 kez uzay yürüyüşü yapılacak.

Welcome to the International Space Station, #Nauka!



New module — new perspectives for the Russian cosmonautics. Moreover, an addition to the internal volume of the Russian segment of the @Space_Station.



I wish the crew good luck in integrating the module! pic.twitter.com/u5nvwPt0o6 — Ivan Vagner (@ivan_mks63) July 29, 2021

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