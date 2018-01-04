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    Trafik - İstanbul

    Şehir merkezlerine otomobil girişine sınırlama geliyor

    © AA/ Ahmet Dumanlı
    Çevre
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    2017-2023 dönemini kapsayan ‘Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’ dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Plana göre otomobillerin şehir merkezlerine girişini sınırlayan caydırıcı önlemler alınacak, parklanma ücretinin şehir trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde pahalı, sakin olduğu yerlerde ise nispeten ucuz olduğu düzenlemeler yapılacak.

    İstanbul Boğazı / Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
    © REUTERS/ Murad Sezer
    Ulaştırma Bakanlığı: Otoyol ve köprülerde fiyat güncellemesinde çevreyi koruma da hedeflendi
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edildi.

    Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım ve yatay konular olmak üzere, toplam 6 kategoride 55 eylem planı ile 2023 yılında Türkiye’nin birincil enerji tüketimini yüzde 14 azaltılması hedefi yer aldı.

    Ulaştırma sektörü başlığı altında, ‘Şehirlerdeki trafik yoğunluğunun azaltılması: Otomobil kullanımının azaltılması’ eylemi yer aldı.

    Yürütülecek faaliyetler şöyle sıralandı:

    • Otomobillerin şehir merkezlerine girişini sınırlayan caydırıcı önlemler alınacak.
    • Trafik yoğunluğuna neden olan cazibe merkezlerinin otopark kapasiteleri uygun şekilde planlanacak, otoparksız bina uygulamalarına müsaade edilmeyecek ve belediyeler tarafından tahsil edilen otopark bedellerinin yeni otopark yapımlarında kullanımı etkin yürütülecek.
    • Yolüstü ve kaldırımların araçlar tarafından işgalinin önlenmesi ve yoğun arterlerde yolüstü parklanmaların planlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Taksi, otobüs, dolmuş gibi araçların indirme/bindirme alanlarının fiziki düzenlemeleri yapılacak.
    • Parklanma ücretinin şehir trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde pahalı, sakin olduğu yerlerde ise nispeten ucuz olduğu düzenlemeler yapılacak, toplu taşıma sistemleri modlar arası (intermodal) olarak düzenlenecek.
    • ‘Park et devam et’ uygulaması yaygınlaştırılacak.
    • Zirve trafik saatlerde çöp/hafriyat kamyonu, iş makinaları vb. araçların trafik seyri denetlenecek ve kısıtlanacak. Ağır yük vasıtalarının şehir içi lojistik kapsamında şehre sadece belli saatlerde girmesi sağlanacak.
    • Şehirlerde düşük karbon emisyonlu bölgeler oluşturulacak bu bölgelere büyük tonajlı araçların girmesi engellenecek.
    • Şehir içi kargo taşımacılığının trafik yoğunluğunun az olduğu saatlerde yapılması özendirilecek.
    • Kamu kurumları, özel kuruluşlar ve okulların giriş-çıkış saatleri kademeli olarak daha etkin düzenlenecek.
    • Araç kullanmanın yıllık maliyeti konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik faaliyet düzenlenecek.
    • Ortak araç kullanımı, yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması, hızlı (tahsisli) hat ve alternatif ulaşım yöntemleri özendirilecek.
    • Şirketler yerel yönetimlerle işbirliği yaparak çalışanlarının toplu taşımayı kullanılmasını özendirilecek.

    Etiketler:
    Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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