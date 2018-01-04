Şehir merkezlerine otomobil girişine sınırlama geliyor

2017-2023 dönemini kapsayan ‘Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’ dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Plana göre otomobillerin şehir merkezlerine girişini sınırlayan caydırıcı önlemler alınacak, parklanma ücretinin şehir trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde pahalı, sakin olduğu yerlerde ise nispeten ucuz olduğu düzenlemeler yapılacak.

© REUTERS/ Murad Sezer Ulaştırma Bakanlığı: Otoyol ve köprülerde fiyat güncellemesinde çevreyi koruma da hedeflendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edildi.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım ve yatay konular olmak üzere, toplam 6 kategoride 55 eylem planı ile 2023 yılında Türkiye’nin birincil enerji tüketimini yüzde 14 azaltılması hedefi yer aldı.

Ulaştırma sektörü başlığı altında, ‘Şehirlerdeki trafik yoğunluğunun azaltılması: Otomobil kullanımının azaltılması’ eylemi yer aldı.

Yürütülecek faaliyetler şöyle sıralandı: