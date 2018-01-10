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    Fırnaz Koyu

    Cennet koya imar ve taş ocağı izni

    © Fotoğraf: DHA
    Çevre
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    Alanya Kalesi, Kaş ilçesinde yer alan Patara ve Fırnaz Koyu ile Noel Baba'nın memleketi olarak bilinen Demre'nin Taşdibi Yarımadası'nın sit statüleri yenilendi. Bu yerlerde villa, turizm tesisi, hatta taş ocağı ve maden faaliyeti bile yapılabilecek.

    Türkiye'nin tarihi, doğal ve turistik güzellikleriyle bilinen Antalya'nın gözde beldelerinde sit sınırları yeniden çizildi. Alanya Kalesi, Kaş ilçesinde yer alan Patara ve Fırnaz Koyu ile Noel Baba'nın memleketi olarak bilinen Demre'nin Taşdibi Yarımadası'nın sit statüleri yenilendi.

    Gölcük Tabiat Parkı
    © AA/
    Gölcük Tabiat Parkı ihalesi iptal edildi
    Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre, yapılan değşiklikle bu yerlerde villa, turizm tesisinin yanı sıra belli sınırlamalarla taşocağı, maden faaliyetinin yapılması mümkün olabilecek.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin onayıyla alınan kararlar, dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın birkaç yıl önce doğal sitlerle ilgili çalışma başlattığını belirterek doğanın tahrip edildiği iddialarını şöyle sıraladı:

    "Bu süre içinde yeni bir doğa parçası sit alanı ilan edilmemiştir. Buna karşılık, var olan sit alanlarının sınırları daraltılmış, kademeli olarak yapılaşmaya açılmaktadır. Bakanlığın belirlediği özel şirketler aracılığıyla, bilimsel olmayan bir takım raporlara dayanarak ülkemizin eşsiz güzelliğe sahip doğa parçaları tek tek yapılaşmaya, maden, taşocağına açılmaya başlamıştır. Geçen hafta Trabzon yaylaları; dün Alanya, Kaş, Demre'de gördük. Yaylalar, meralar, eşsiz doğa güzelliklerinin yapılaşmaya açıldığ bir süreçle karşı karşıyayız."

    Etiketler:
    İmar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mehmet Özhaseki, Alanya, Antalya
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