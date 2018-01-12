Kayıt
16:58 12 Ocak 2018
Ankara+ 9°C
İstanbul+ 11°C
Canlı Yayın
    Arama
    Orhan Kural

    Cem Yılmaz'a 'sigaraya özendiriyor' diye dava açan Orhan Kural'a termik santral tepkisi

    © Fotoğraf: DHA
    Çevre
    URL'yi kısaltın
    250

    Bartın Platformu, ünlü oyuncu Cem Yılmaz'a filmindeki sigara sahneleri nedeniyle dava açan Prof. Dr. Orhan Kural'ın, Amasra'da termik santral kuracak şirket ile ilgili davada bilirkişi olarak görev yaptığını, şirket lehine sonuçlanan davada imzası bulunduğunu belirterek tepki gösterdi.

    Cem Yılmaz
    © AA/ Erçin Top
    Cem Yılmaz hakkında suç duyurusu
    Bartın Platformu yaptığı yazılı açıklama ile Prof.Dr. Orhan Kural'a tepki gösterdi. Kural'ın ünlü oyuncu Cem Yılmaz'ın son filmi 'Arif V 216' filmindeki sigara sahneleri için açtığı davaya atıfta bulunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Ünlü oyuncu Cem Yılmaz'ın her yeni filminden sonra onu sigarayı özendiriyor diye dava eden 'çevreci profesör' olarak da bilinen Prof. Dr. Orhan Kural, Amasra'da her yıl milyonlarca ton zehirli gaz yayacak termik santralın tanıtım ve halkla ilişkiler elemanı olarak çalışmakla kalmamış, termikçi şirketin devlete ödemesi gereken yüklü miktardaki tazminatın iptal edilmesi için mahkemede bilirkişi de olmuş. Bir demeçte; 'Amasra'da termik santral kurulamayacağını, bir tek ağacın bile kesilmemesi gerektiğini' beyan eden 'çevreci' Profesör Orhan Kural, daha sonra 2016 Ocak ayında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bir şirketin sponsorluğunda bir konferans vermiş ve bu konferanstan sonra termikçi şirketin bir tanıtım elemanı gibi çalışmaya başlamış, yerel gazetelere termik santralın Amasra'da mutlaka kurulması gerektiği yönünde demeçler vermiş, hatta holdinge ait maden kuyusunda 'toplu nikah' şovları tertiplemeye kalkmıştı. Üstelik bu 'çevreci' profesör, 7 yıldır taşkömürü üretmesi gerekirken üretmediği için holding'in devlete ödemesi gereken milyonlarca liralık tazminat cezasını kaldıran mahkeme kararında bilirkişi de olmuş. Orhan Kural'ı 180 derece farklı fikir ve eylemlere yönelten nedenleri bilmiyoruz, fakat yapmış olduğu bilirkişilik işleminin hem etik dışı hem de hukuk dışı olduğunu çok iyi biliyoruz. Kendisini çalıştığı İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne şikâyet edecektik. Fakat bu kurumdan kısa süre önce emekli olduğunu öğrendik."

    'SİGARANIN DUMANINA SAVAŞ AÇAN PROFESÖRÜN…'

    Cem Yılmaz, Mercedes esprisiyle izleyicileri kahkahaya boğdu.
    © AA/ Mehmet Kaman
    Cem Yılmaz hakkında suç duyurusu: Dert ve hastalıklardan kurtulmanın tek çaresi olarak alkolü önermekte
    Prof.Dr. Orhan Kural'ın, söz konusu şirketle ilgili açılan davada bilirkişi olduğu belirtilen açıklamada, Amasra Gömü köyünde inşa etmek istediği termik santralda yakmak üzere kömür çıkarmak için Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndan 2005 yılında rödovansla kiraladığı kömür sahasından, aradan 12 yıl geçmiş olmasına rağmen 1 kilo kömür dahi çıkarmadığı öne sürüldü. Şirketin süresi içinde çıkaramadığı kömür için 2008 yılından beri tazminat ödemek zorunda olduğu halde, milyonlarca lirayı bulan tazminatlar TTK tarafından tahsil edilmemiş ve süre uzatımı yapıldığı 2012 yılından sonra da hiçbir kömür üretimi olmayınca TTK'nın ilgili holdinge bağlı şirket hakkında dava açtığı hatırlatıldı.

    Açıklamada, Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın bilirkişi raporuna dayandırılarak ilgili şirket lehine sonuçlandırılarak devlete ödemesi gereken yüklü miktarda tazminattan kurtulduğu kaydedildi. 23 Haziran 2016 tarihinde mahkemeye sunulan bilirkişi raporunun altında imzası bulunan üç bilirkişiden birisinin, 'çevreci' Prof. Orhan Kural olduğu kaydedilen açıklamanın devamında, "Orhan Kural bu hukuksuz ve etik dışı eylemiyle; inşa etmek istediği termik santralde bu madenden çıkaracağı kömürü yakacağını iddia eden (aslında şirketin kömür ithal etmek için inşa etmek istediği bir de liman var) şirketin termik santral için gereken izinleri almasının sağlanmasına da yardımcı olmuş. Sigaranın dumanına savaş açan profesörün, milyonlarca ton duman çıkaracak termik santrali hayata geçirmek için yaptığı bu eylemler bir utanç vesilesi olmaktan öte, idari ve hukuksal olarak karşılığını bulması gereken fiillerdir" denildi.

    'BİLİRKİŞİLERİN ŞİRKETLE İLGİSİ SORGULANMALI'

    Açıklamada, Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde holding lehine sonuçlanan davanın, TTK'nın temyiz etmesiyle şu an Bölge İstinaf Mahkemesi'nde devam ettiğini belirtilerek, sürecin sağlıklı sonuçlanması için şu maddeler sıralandı:

    • Bölge İstinaf Mahkemesi'ndeki davada yerel mahkemedeki görülmüş olan dava dosyasındaki bilirkişilerin şirketle ilişkisi sorgulanmalıdır.
    • Holdingin Amasra'da yapmak istediği termik santral için gereken izinleri almak için başvurduğu hukuksuz yöntemler sorgulanmalıdır.
    • Şirketin bu süreçte politikacı, bürokrat, akademisyen, bilirkişi, medya vb. girdiği hukuksuz ve etik dışı ilişkiler sorgulanmalıdır.
    • Amasra'da kurulmak istenen Hema Termik Santralı ile ilgili verilmiş bütün izinler iptal edilmeli ve bu projeden vazgeçilmelidir.
    • Amasra B sahası için şirketle yapılan rödovans sözleşmesi iptal edilmeli ve bu sahadaki kömür çıkarma işini Türkiye Taşkömürü Kurumu üstlenmelidir.
    Etiketler:
    Termik Santral, Cem Yılmaz, Orhan Kural, Zonguldak, İstanbul, Çerkezköy, Bartın
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Urla'da denize fuel-oil sızdı, liman kapatıldı
    Denize mazot sızdı, Urla Limanı kapatıldı
    Karikatür
    ABD yapımı obüsleri taşıyan konvoy Almanya polisi tarafından durduruldu
    TİLDA
    Rus Tigr zırhlısı, Amerikan Humvee'ye karşı

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam