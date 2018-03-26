Kayıt
17:07 26 Mart 2018
Ankara+ 17°C
İstanbul+ 17°C
Canlı Yayın
    Arama
    Kaputaş Plajı

    Kaputaş Plajı'ndan geçen otoyola 'ÇED gerekli değil' kararı iptal edildi

    © Fotoğraf: YouTube
    Çevre
    URL'yi kısaltın
    0 20

    Antalya'nın doğa harikası Kaş ilçesi ve Kalkan arasındaki Kaputaş Plajı'ndan geçen Kaş-Kalkan otoyol projesine karşı açılan davada Antalya 2. İdare Mahkemesi, 'ÇED gerekli değildir' kararını iptal etti. Mahkeme kararına ilişkin bilgi veren avukat Tuncay Koç, "Yaşam alanlarına sahip çıkan Kaşlılar kazanmıştır" dedi.

    Kaputaş Plajı
    © AA/ Okan Özer
    Türkiye'nin tanıtım yüzü Kaputaş Plajı, viyadükle geçilecek
    Karayolları Genel Müdürlüğü, dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nı da içine alacak şekilde, Kaş ilçesi ile turistik Kalkan Mahallesi arasına 28 kilometre uzunluğunda, 4 şeritli, 26 metre genişliğinde otoyol projesi hazırladı. Maliyeti 73 milyon lirayı bulması beklenen, 4 viyadük ve toplam uzunlukları 5 kilometreyi aşan üç tünel bulunan yolun, doğal dokuya zarar vereceği iddiasıyla Peyzaj Mimarları Odası Ankara Şubesi, Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği ile 77 bölge sakini, Ağustos 2017'de yargıya başvurdu.

    İlk dava, Antalya Valiliği tarafından otoyol projesi için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararına, ikinci dava ise birinci derecede Sit alanından geçen 2842 metrelik güzergâha ilişkin Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu'nun verdiği izne karşı açıldı. İki hafta önce, Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi, Kaputaş Sit alanından geçen otoyol projesine izin veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu'na karşı açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.

    Türkiye'nin tanıtım yüzü Kaputaş Plajı, viyadükle geçilecek
    © Fotoğraf: gazeteciyazaryusufyavuzblog
    Türkiye'nin tanıtım yüzü Kaputaş Plajı, viyadükle geçilecek

    'YOL VARKEN YENİ BİR YOL GEÇİRİLMESİ ZORUNLU DEĞİL'

    Koruma Kurulu kararına açılan dava dilekçesinde, 'Halihazırda bir yol varken üstelik üst kotlardan geçen köy yolları da varken (asfalt halde) yeni bir yol geçirilmesi zorunlu değildir' ifadelerine yer verildi. Dilekçede, Kaş gibi özellikli doğası olan antik ve doğal Sit'lerle bezeli, butik bir turizm kentine bu projenin hiçbir getirisinin olmadığı, götürüsünün yüksek olacağı, projenin telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacağı kaydedildi. 4. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

    ÇED gerekli değildir' kararına karşı açılan ikinci davada ise bölgedeki Likya orkidesi başta olmak üzere endemik bitki türleri ve yaban hayatı varlığını tehdit ederek yok olmasına ve bölgede doğal habitatların parçalanmasına neden olacağı vurgulandı. Otoban projesinin planlandığı bölgede yoğun trafik akışı olmadığına da dikkat çekilerek, 73 milyonluk yatırımın çöpe gideceği, öte yandan doğal SİT bölgelerinin yok olacağı belirtilerek, 'ÇED gerekli değildir' kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edildi.

    'ENDEMİK TÜRLERE SAHİP BİR ALANDA YOL PROJESİNİN DÜŞÜNÜLMESİ DAHİ YANLIŞ'

    Kaş Turizm Tanıtma Derneği tarafından açılan bu davada ise Antalya 2. İdare Mahkemesi, Antalya Valiliği'nin 'ÇED gerekli değildir' kararını iptal etti. Mahkeme kararına ilişkin bilgi veren avukat Tuncay Koç, şunları söyledi:

    Cerattepe
    © AA/
    Cerattepe için 'ÇED olumlu raporu iptal edilsin' talebine ret
    "İki hafta önce Kaş'ta Kaputaş Sit alanından geçen otoyol projesine izin veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Komisyonu'na karşı açtığımız davada Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bu kararın ardından ÇED gerekli değildir kararına karşı açtığımız davada da Antalya 2'nci idare Mahkemesi ÇED gerekli değildir kararının iptaline karar verdi. Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği ile Peyzaj Mimarları Ankara Odası başta olmak üzere, Kaş Çevre Platformu ve Kaş Koruma Platformu'na üye 76 Kaşlı yurttaşın açtığı davalarda böylelikle mutlu sona ulaşıldı."

    Bu iki karar doğrultusunda 6 arkeolojik sit ve 2 doğal sit alanından geçen 28 kilometrelik yolun yapılma olanağının kalmadığını belirten Koç, "Mahkeme, alınan yürütmeyi durdurma kararını dayanak göstererek projenin bütünlüğünün kalmadığını, bu haliyle projenin gerçekleştirilemeyeceğinden bahsederek ÇED gerekli değildir kararını iptal etti. Böylesine özel doğaya ve antik yapılara, endemik türlere sahip bir alanda yol projesinin düşünülmesi dahi yanlıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bölgenin ihtiyaçları ve dokusunu gözetmeden sadece duble yol yapmaya kilitlenmiş anlayışının da doğru olmadığı bu kararlarla görülmüştür. Yaşam alanlarına sahip çıkan Kaşlılar kazanmıştır" diye konuştu.

    İlgili konular:

    Kanal İstanbul için ÇED süreci başladı
    Danıştay, 3. Havalimanı’ndaki kumtaşı ocağı ve kırma eleme tesisi için verilen 'ÇED gerekli değil' raporunu bozdu
    Etiketler:
    ÇED raporu, Antalya, Kaputaj Plajı, Kaş
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Obeziteye dikkat çekmek için kar banyosu yaptılar
    Hakkari'de obeziteye dikkat çekmek için kar banyosu yaptılar
    Karikatür
    Rusya'daki AVM'de yangın faciası
    İnfografik
    2017'de Türkiye, Rus turistlerin gözdesi oldu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam