ABD'de ‘kutup girdabı’ soğukları

Dondurucu soğuklar ABD'nin bazı eyaletlerinde hayatı felce uğrattı. Isı yer yer sıfırın altında 49 dereceye kadar düştü. Şu ana kadar 8 kişinin soğuktan donarak öldüğü bildirildi.

ABD'nin orta batı kesimini pençesine alan soğuk hava bazı eyaletlerde hayati tehlikeye yol açıyor. Ulusal Meteoroloji Dairesi Şikago'da ısının sıfırın altında 40 dereceye düştüğünü ve Minnesota'nın Ponsford yöresinde hissedilen ısının şiddetli rüzgâr yüzünden sıfırın altında 55 dereceyi bulduğunu bildirdi.

Brutal cold snap and blizzard conditions at the I-475/I-75 interchange in Michigan’s lower peninsula (1/29/2019). High of 1F tomorrow, expected wind chill —45F. pic.twitter.com/loJyQZSqDC — Dumbledore's Army (@BaumgartJ) January 29, 2019

​DW Türkçe'nin haberine göre en az üç eyalette afet durumu ilan edildi. Pazar gününe kadar Illinois'te ısının 30 derece artarak 20 dereceye ulaşması bekleniyor.

5AM Temp & Wind Chill Check:



A few backyard 🌡’s have dropped below —30°F this AM!



— 34° Crystal Lake-Brighton Oaks

— 32° Aurora-Blackberry Trails

— 32° Sandwich-Memory Lane

— 31° Algonquin-Manchester Lakes

— 31° McHenry-Walnut Glen#ILwx #PolarVortex2019 pic.twitter.com/SEOgHS1cRI — Mike Hamernik (@MikeHamernik) January 31, 2019

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© REUTERS / Brian Snyder ABD'de soğuk hava nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti

ABC televizyonu şimdiye kadar 8 kişinin soğuktan donarak öldüğünü bildirdi. Şikago'da evsizlerin sığınabilmeleri için 60 ısınma merkezi açıldı. Soğuktan korunacak durumda olmayanlar polis karakollarına da sığınabiliyor.

Perşembe günü Şikago'da ısının sıfırın altında 33 dereceyi bulması bekleniyor. Kentte havanın Antarktika'nın bazı bölgelerinden daha soğuk olduğu ve 1994 yılından bu yana havanın bu kadar soğumadığı bildirildi. Meteoroloji uzmanlarınca ABD'nin bazı bölgelerinde havanın Mars'tan daha soğuk olduğu belirtiliyor.

Watch what happens when a Chicago resident throws boiling water in bitter subzero temperatures. #SoCold #PolarVortex #PolarVortex2019 pic.twitter.com/vuEfEiIZK5 — CBS 13 News (@WGME) January 31, 2019

​HAYAT DURDU

Havalimanlarında uçakların buz tutması nedeniyle 3 binden fazla sefer iptal edildi. Şikago'ya tren seferleri de yapılamıyor. Sıfırın altında 17 dereceyi bulan soğuktan pazartesi gününe kadar ABD nüfusunun dörtte birini oluşturan 83 milyon kişinin etkileneceği açıklandı.

Birkaç dakika içinde cildin donmasına yol açan aşırı soğuğun normal olarak kuzey kutbunda görülen ‘kutup girdabının' güneye kaymasından kaynaklandığı ve girdabın zayıflamasının soğuk hava kütlesini güney enlemlere sürüklediği belirtiliyor. Kargo seferlerinin de iptaline yol açan dondurucu soğuk nedeniyle birçok eyalette okul ve üniversiteler tatil edildi.

How do you escape the polar vortex if you’re homeless? Thousands of people living outside in Chicago, Minneapolis, and other cities are struggling with hypothermia and frostbite, and urban homeless shelters aren’t equipped to accommodate them all. https://t.co/jyPrzIC9YB pic.twitter.com/xFo9eiUIcm — Pacific Standard (@PacificStand) January 31, 2019

​Illinois, Wisconsin ve Minnesota'da hafta sonuna kadar bu bölgelerde şimdiye kadar kaydedilmeyen soğukların hüküm süreceğini duyuran Ulusal Meteoroloji Dairesi halkı dışarda derin nefes alınmaması ve fazla konuşulmaması hususunda uyardı. Rüzgârlı havada cildin aniden soğumasına yol açan hava şartlarından en çok etkilenen eyaletlerden Maine'de ısı salı günü sıfırın altında 49 dereceye düşmüştü.

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