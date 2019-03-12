Hava kirliliğinde Türkiye 31, Rusya 58. sırada

Çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace ve hava kirliliği görüntüleme projesi AirVisual, ülkeleri hava kirliliği oranlarına göre sıraladı. Kirlilik oranı en yüksek ülke Bangladeş olurken, havası en kirli ülkeler arasında Türkiye 31, Rusya 58. Sırada yer aldı.

Çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace ve hava kirliliği görüntüleme projesi AirVisual’ın hazırladığı liste, İzlanda ve Finlandiya’nın hava temizliği ile övünebileceğini gösterdi.

Dünyanın en kirli havasına sahip ülkeler arasında Bangladeş, Pakistan ve Hindistan başı çekti.

Türkiye ise en kirli havaya sahip 31. ülke oldu. Türkiye’nin hava kirliliği oranı yüzde 21.90 olarak gösterilirken kirlilik düzeyi ‘ortalama’ olarak tanımlandı.

Rusya ise hava temizliği bakımından Türkiye’yi geride bıraktı. Rusya 58. sırada yer alırken, kirlilik oranı yüzde 21.90 olarak gösterildi. Havanın temizliği düzeyi de ‘iyi’ olarak nitelendirildi.

Listede 73 ülke yer aldı.