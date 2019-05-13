Kitlesel yokoluşu protesto eden çevreciler Paris'in ünlü merdivenlerini sahte kanla kapladı

Biyoçeşitliliğin büyük bir hızla yok olmasını protesto eden çevreciler, Fransa’nın başkenti Paris’in en önemli turistik noktalarından biri olan Trocadero meydanındaki merdivenlere sahte kan döktü.

Eyfel Kulesi’nin karşısında yer alan Trocadero’da gerçekleşen protestoda ‘Yokoluş İsyanı' (Extinction Rebellion) hareketine mensup çevreciler kan gibi görünen yaklaşık 300 litre sıvıyı merdivenlere boşalttı.

Polisin bazı göstericilerin elinden şişeleri aldığı görüldü. ‘Kitlesel yokoluşu durdurun’ pankartları taşıyan çevreciler ise birkaç dakika sessizce protesto gerçekleştirdi.

'TEHLİKE, EN RİSKLİ DÜZEYE ULAŞTI'

© AP Photo / Ben Curtis 1 milyon hayvan ve bitki türü insanlar yüzünden yok olma tehlikesi altında

Birleşmiş Milletler (BM) geçen hafta, 1 milyona yakın hayvan ve bitki türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurmuştu. Bu mevcut türlerin 8'de 1'ine denk geliyor.

BM Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Konulu Hükümetlerarası Bilim-Politika Platformu'nun (IPBES) tarafından hazırlanan rapor, tehlikenin şimdiye kadar yaşanan en riskli düzeyde olduğunu vurguluyor.

Bu türlerin yaşam alanlarını korumaya yönelik ciddi önlemler alınmadıkça, halihazırda son on milyon yıldaki ortalamadan yüzlerce kat daha fazla olan türlerin yok olma hızının daha da artacağı belirtiliyor.

‘Yokoluş İsyanı', geçen yıl İngiltere’de bir grup akademisyen ve aktivist tarafından kuruldu ve kısa sürede küresel bir hareket haline geldi. Grup, iklim felaketi ve ekolojik çöküşe karşı hemen harekete geçme çağrısı yapıyor.